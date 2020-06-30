Фільм про Голодомор «Ціна правди» очолив рейтинги у Франції



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Фільм, створений всесвітньо відомою Агнешкою Голланд, спочатку не хотів брати жоден французький дистриб’ютор

Кінострічку у Франції переклали як «Тінь Сталіна»

Фільм про Голодомор польської режисерки Агнєшки Голланд «Ціна правди», який у французькому кінопрокаті отримав назву «Тінь Сталіна» очолив рейтинги у Франції наприкінці червня. Про це повідомляє Центр Анни Київської у Франції.

«Як цікаво грається з нами історія. Фільм про Голодомор, який у Франції переклали як «Тінь Сталіна», створений всесвітньо відомою Агнешкою Голланд, спочатку не хотів брати жоден французький дистриб’ютор. Чому? Фільм мав вийти в березні 2020 року, але у процес втрутився Covid. Весь Париж обвішали афішами. Агнешка не могла прийти на презентацію свого фільму, хоча вона мешкає в Парижі. Все зачинено, в тому числі кінотеатри, обвішані афішами стрічки», - йдеться у дописі Центру Анни Київської, який поширив і Національний музей Голодомору-геноциду.

За словами українців Центру, три місяці французи дивилися на ці афіші і запитували себе: що це за фільм?

І вже у вівторок, 22 червня, стрічка вийшла у 250 залах!

У Центрі Анни Київської пояснюють успіх стрічки «Тінь Сталіна» наступним чином: «Вона отримала найдовшу рекламну кампанію в історії кіно у Франції. І тепер фільм очолив найвищі французькі рейтинги! Правда має дивний стиль торжествувати».

Як повідомлялося, в Україні фільм польської режисерки Агнєшки Голланд «Ціна правди» презентували у листопаді 2019 року.

Стрічка розповідає історію про валлійського журналіста Гарета Джонса, який приїздив до Радянського Союзу та на власні очі бачив Голодомор.

Світова прем'єра фільму відбулася на Берлінале-2019. Бюджет фільму - 8,3 млн євро.

Фільм «Ціна правди» заснований на реальних подіях. Джонс кілька разів відвідував СРСР на початку 1930-х років, коли тривала політика форсованої колективізації. Після повернення на Захід Гарет Джонс у серії статей для газет Manchester Guardian і The New York American описав усі подробиці масових смертей від сталінського штучного голоду в Україні. Він був одним із перших, хто розповів про штучний голод у західній пресі.

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