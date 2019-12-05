Початок вранішнього засідання Ради перенесли на пів години трансляція



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У другому читанні також планується розглянути проект Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству»

Сьогодні депутати планують розглянути повторно Виборчий кодекс з пропозиціями пезидента

Початок вранішнього засідання Верховної Ради сьогодні, 5 грудня, перенесли з 10.00 на пів години через пропозиції президента щодо Виборчого кодексу, які депутати не встигли розглянути.

Як повідомлялося, 5 грудня парламентарі планують розглянути повторно Виборчий кодекс з пропозиціями пезидента.

Про це йдеться у порядку денному на сайті парламенту.

Також у другому читанні депутати мають розглянути проект Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству».

Ще парламентарі планують розглянути у другому читанні проєкти законів щодо держполітики у сфері праці й трудової міграції (2168) та добровільне об’єднання ОТГ (2189).

Окрім цього, у першому читанні нардепи планують розглянути проєкти законів про оборонні закупівлі (2398, 2398-1, 2398-д), внесення змін Митного кодексу (2288), а також щодо запобігання політичній корупції (2336).

Також до порядку денного включений законопроєкт про розширення Харківського метрополітену (0008) та проект закону про ратифікацію угоди між Україною та США (0009).

Нардепи у першому читанні планують розглянути ще один закон, що стосується статусу ветеранів війни та їх соціального захисту (1197).

Нагадаємо, парламент схвалив у другому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції, тобто документ, який надає статус учасників бойових дій добровольцям.