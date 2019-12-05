Рада сьогодні розгляне питання рейдерства та оборонних закупівель



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Засідання Верховної Ради розпочнеться о 10 годині

У першому читанні нардепи планують розглянути проєкти законів про оборонні закупівлі

Верховна Рада України сьогодні, 5 грудня, на пленарному засіданні планує розглянути законопроєкти про протидію рейдерству та про оборонні закупівлі. Про це йдеться у порядку денному на сайті парламенту.

Так, парламентарі планують розглянути у другому читанні проєкти законів щодо протидії рейдерству (0858), держполітику у сфері праці й трудової міграції (2168) та добровільне об’єднання ОТГ (2189).

Окрім цього, у першому читанні нардепи планують розглянути проєкти законів про оборонні закупівлі (2398, 2398-1, 2398-д), внесення змін Митного кодексу (2288), а також щодо запобігання політичній корупції (2336).

Також до порядку денного включений законопроєкт про розширення Харківського метрополітену (0008) та проект закону про ратифікацію угоди між Україною та США (0009).

Нардепи у першому читанні планують розглянути ще один закон, що стосується статусу ветеранів війни та їх соціального захисту (1197).

Нагадаємо, парламент схвалив у другому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції, тобто документ, який надає статус учасників бойових дій добровольцям.

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