Подарунок на Різдво: молода родина на Закарпатті виховує четверню (відео)

За статистикою, четверня народжується один раз на 500 тисяч пологів

Дива на Різдво таки трапляються. В цьому переконалось подружжя із Закарпаття. Напередодні торішнього Різдва молодята загадали малюка, а отримали одразу чотирьох. Рік тому 18-річна Лариса й 24-річний Іван стали батьками одразу трьох хлопчиків та однієї дівчинки. Назвали малюків Женя, Саша, Ваня та Кароліна. Батьки малечі зізнаються, що мріяли про велику родину, оскільки самі недоотримали батьківської турботи. Але не сподівались, що їхнє бажання здійсниться так швидко.

Дивовижну історію вони розповіли журналістам ТСН. Кажуть, до п'ятого місяця вагітності ніхто не вірив, що буде четверня. Ба більше, навіть лікарі не йняли віри, що четверню зачали природним, а не штучним шляхом. В історії закарпатського акушерства – це перший подібний випадок.

За статистикою, четверня народжується один раз на 500 тисяч пологів. Ще рідше – виживають усі малюки. Але це саме такий випадок. Народжувати Ларису забрали на шостому місяці вагітності до лікарні Ужгорода. На світ малеча з’явилась на Різдво з вагою від 1260 до 1460 грам. Відтоді у батьків стало вчетверо більше турбот. На щастя, допомагають рідні: дідусь їздить на заробітки, аби прогодувати родину, а бабуся взяла на себе кухню. Втім, і щастя в родині теж стало вчетверо більше.

Для України цей випадок справжнє диво. Адже нині приріст населення в країні стрімко скорочується, а за підсумками 2021 року може стати рекордно низьким. Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє сервіс відкритих даних Opendatabot.

За офіційними даними, у першому півріччі 2021 року в Україні народилися 132 595 дітей. Це на 5% менше, ніж у першому півріччі 2020-го, і на 11,5% менше, ніж у першому півріччі 2019-го.

Якщо порівнювати дані про народжуваність в Україні за 2020 рік із 2010-м, то показник зменшився на 40%. За найгіршими прогнозами демографів, у 2030 році в Україні одна жінка за життя народжуватиме одну дитину.