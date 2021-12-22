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    Львів’янка народила шістнадцяту дитину (фото)

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    Шістнадцятий малюк рекордсменки &ndash; хлопчик - Львів’янка народила шістнадцяту дитину (фото)

    Шістнадцятий малюк рекордсменки – хлопчик

    фото: пологове відділення комунальної 3-ої МКЛ Львова

    У родині вже виховують вісім синів та сім доньок

    Багатодітна мешканка Львова народила шістнадцяту дитину. Про це повідомляють на сторінці пологового відділення комунальної 3-ої МКЛ Львова у Facebook.

    У цьому відділенні лікарі прийняли в неї вже дванадцять пологів.

    «Ця жінка могла б увійти до книги Гіннеса. Її рекорд – це її діти. 16-ті пологи. Останні 12 відбулися в нашому пологовому відділенні», – йдеться у повідомленні.

    16 грудня жінка народила шістнадцять дитину – хлопчика. Вдома на неї чекають вісім синів та сім доньок.

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    «Будьте здорові. Чекаємо через два роки», – відзначили у лікарні.

    Нагадаємо, на Закарпатті 11-річна дівчинка народила сина від співмешканця матері (фото).

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    Теги: книги діти Львів рекорд жінка пологи
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    Львів’янка народила шістнадцяту дитину (фото)