Львів’янка народила шістнадцяту дитину (фото)

У родині вже виховують вісім синів та сім доньок

Багатодітна мешканка Львова народила шістнадцяту дитину. Про це повідомляють на сторінці пологового відділення комунальної 3-ої МКЛ Львова у Facebook.

У цьому відділенні лікарі прийняли в неї вже дванадцять пологів.

«Ця жінка могла б увійти до книги Гіннеса. Її рекорд – це її діти. 16-ті пологи. Останні 12 відбулися в нашому пологовому відділенні», – йдеться у повідомленні.

16 грудня жінка народила шістнадцять дитину – хлопчика. Вдома на неї чекають вісім синів та сім доньок.

«Будьте здорові. Чекаємо через два роки», – відзначили у лікарні.

Нагадаємо, на Закарпатті 11-річна дівчинка народила сина від співмешканця матері (фото).

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