У Швейцарії діти від п’яти років отримають щеплення від Covid-19

Ще одна країна схвалила вакцинацію для маленьких мешканців

В Швейцарії схвалили вакцинацію від коронавірусу для дітей із 5 до 11 років. Щеплення робитимуть вакциною Cominarty, створеною Pfizer. Про це повідомляє Le Figaro.

Швейцарське агентство з медицини Swissmedic зазначає, що вакцини дітям вводитимуть дозами по 10 мікрограмів з інтервалом у три тижні, що що відповідає одній третині дози, що вводиться підліткам і дорослим.

За даними швейцарського агентства, клінічні випробування за участю понад 1500 учасників, показують, що ця вакцина проти Covid-19 майже повністю запобігає серйозні патології, викликані вірусом SARS-CoV-2, у дітей у віці від 5 до 11 років.

Зараз Швейцарія вже дозволила вакцинацію для дітей від 12 років.

Нагадаємо, Нідерланди Covid-вакцинуватимуть дітей від п’яти років.

Раніше Ізраїль почав Covid-вакцинацію дітей від п’яти років.

До слова, МОЗ дозволив вакцинувати дітей від Covid-19.

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