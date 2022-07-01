У Миколаєві лунають вибухи
Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога
У Миколаєві вранці 1 липня пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.
«Повітряна тривога! У місті лунають вибухи!», – повідомив Сєнкевич.
Нагадаємо, в Одеській області під час повітряної тривоги трапився вибух. Офіційно влада повідомила, що є загиблі люди.
В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 10 загиблих, вже надано медичну допомогу семи пораненим, серед яких три дитини.
Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м.
До слова, у Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.
Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.