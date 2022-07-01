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  4. На півдні українські військові знищили два російські танки та 35 окупантів
рус
    Події в Україні

    На півдні українські військові знищили два російські танки та 35 окупантів

    На півдні українські військові знищили два російські танки та 35 окупантів
    Фото: Maxar

    В операційній зоні сил оборони півдня України росіяни продовжують вести бойові дії з оборонних позицій у тактиці дистанційних вогневих уражень

    На південному фронті Збройні сили України продовжують завдавати ракетно-артилерійських ударів по російських позиціях. Протягом доби 30 червня знищили зокрема 35 окупантів та 2 ворожі модернізовані танки. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

    Зазначається, що в операційній зоні сил оборони півдня України росіяни продовжують вести бойові дії з оборонних позицій у тактиці дистанційних вогневих уражень.

    В ОК розповіли, що на Херсонщині в межах Білозерської громади українські авіатори завдали парний гелікоптерний удар по скупченню живої сили та військової техніки ворога.

    За даними ОК, внаслідок дій ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ, за добу на півдні ворог втратив 35 солдатів, 2 модернізовані танки Т-72Б3 та ще 4 одиниці іншої броньованої техніки.

    Командування також поінформувало, що на чатуванні в північно-західній частині Чорного моря залишилися два ракетні кораблі із 16 крилатими ракетами на бортах.

    Нагадаємо, в Одеській області під час повітряної тривоги трапився вибух. Офіційно влада повідомила, що є загиблі люди.

    В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 10 загиблих, вже надано медичну допомогу семи пораненим, серед яких три дитини.

    Теги: вибух росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    На півдні українські військові знищили два російські танки та 35 окупантів