На півдні українські військові знищили два російські танки та 35 окупантів

В операційній зоні сил оборони півдня України росіяни продовжують вести бойові дії з оборонних позицій у тактиці дистанційних вогневих уражень

На південному фронті Збройні сили України продовжують завдавати ракетно-артилерійських ударів по російських позиціях. Протягом доби 30 червня знищили зокрема 35 окупантів та 2 ворожі модернізовані танки. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Зазначається, що в операційній зоні сил оборони півдня України росіяни продовжують вести бойові дії з оборонних позицій у тактиці дистанційних вогневих уражень.

В ОК розповіли, що на Херсонщині в межах Білозерської громади українські авіатори завдали парний гелікоптерний удар по скупченню живої сили та військової техніки ворога.

За даними ОК, внаслідок дій ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ, за добу на півдні ворог втратив 35 солдатів, 2 модернізовані танки Т-72Б3 та ще 4 одиниці іншої броньованої техніки.

Командування також поінформувало, що на чатуванні в північно-західній частині Чорного моря залишилися два ракетні кораблі із 16 крилатими ракетами на бортах.

Нагадаємо, в Одеській області під час повітряної тривоги трапився вибух. Офіційно влада повідомила, що є загиблі люди.

В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 10 загиблих, вже надано медичну допомогу семи пораненим, серед яких три дитини.