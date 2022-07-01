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    Новини

    Палили свою техніку й документи: командування розповіло, як росіяни відступали зі Зміїного

    Окупанти, ймовірно, замінували територію Зміїного острова, причал та навколишні води - Палили свою техніку й документи: командування розповіло, як росіяни відступали зі Зміїного
    Окупанти, ймовірно, замінували територію Зміїного острова, причал та навколишні води
    Фото: ДПСУ

    Імовірно здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля остров

    Відступаючи з острова Зміїний, російські окупанти знищували свою військову техніку, документацію та майно. У цьому їм також «допомогли» ракетно-артилерійські удари Збройних сил України. Також при відступі ворог міг замінувати територію і води. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

    «Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова», — йдеться в повідомленні.

    В ОК уточнили, що росіяни при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до зенітно-ракетного комплексу «Тор», реактивну систему залпового вогню «Торнадо-Г», а над морем втратили гелікоптер.

    Окрім того, внаслідок українських ударів по острову, за уточненими даними, ЗСУ знищили:

    • ЗРК «Тор»;
    • один з маломірних катерів;
    • причіп, що містив дизель-генератор;
    • радіолокаційну станцію;
    • польовий склад боєприпасів.

    «Операція триває, забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій. Сили оборони пильно моніторять ситуацію. Остаточні втрати противника уточнюються», — зазначило командування.

    Як зазначили в ОК, для прикриття евакуації ворог виконав понад 20 вильотів авіації з Криму.

    Один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилатих ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району. Руйнувань та втрат немає.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна документи Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    Палили свою техніку й документи: командування розповіло, як росіяни відступали зі Зміїного