Палили свою техніку й документи: командування розповіло, як росіяни відступали зі Зміїного

Імовірно здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля остров

Відступаючи з острова Зміїний, російські окупанти знищували свою військову техніку, документацію та майно. У цьому їм також «допомогли» ракетно-артилерійські удари Збройних сил України. Також при відступі ворог міг замінувати територію і води. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

«Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова», — йдеться в повідомленні.

В ОК уточнили, що росіяни при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до зенітно-ракетного комплексу «Тор», реактивну систему залпового вогню «Торнадо-Г», а над морем втратили гелікоптер.

Окрім того, внаслідок українських ударів по острову, за уточненими даними, ЗСУ знищили:

ЗРК «Тор»;

один з маломірних катерів;

причіп, що містив дизель-генератор;

радіолокаційну станцію;

польовий склад боєприпасів.

«Операція триває, забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій. Сили оборони пильно моніторять ситуацію. Остаточні втрати противника уточнюються», — зазначило командування.

Як зазначили в ОК, для прикриття евакуації ворог виконав понад 20 вильотів авіації з Криму.

Один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилатих ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району. Руйнувань та втрат немає.