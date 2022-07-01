Палили свою техніку й документи: командування розповіло, як росіяни відступали зі Зміїного
Імовірно здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля остров
«Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова», — йдеться в повідомленні.
В ОК уточнили, що росіяни при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до зенітно-ракетного комплексу «Тор», реактивну систему залпового вогню «Торнадо-Г», а над морем втратили гелікоптер.
Окрім того, внаслідок українських ударів по острову, за уточненими даними, ЗСУ знищили:
- ЗРК «Тор»;
- один з маломірних катерів;
- причіп, що містив дизель-генератор;
- радіолокаційну станцію;
- польовий склад боєприпасів.
«Операція триває, забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій. Сили оборони пильно моніторять ситуацію. Остаточні втрати противника уточнюються», — зазначило командування.
Як зазначили в ОК, для прикриття евакуації ворог виконав понад 20 вильотів авіації з Криму.
Один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилатих ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району. Руйнувань та втрат немає.