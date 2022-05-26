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    Погода в Україні: синоптики розповіли, чи буде дощ у п'ятницю

    Вітер в Україні 27-го травня залишиться поривчастим, подекуди до сильних поривів - Погода в Україні: синоптики розповіли, чи буде дощ у п'ятницю
    Вітер в Україні 27-го травня залишиться поривчастим, подекуди до сильних поривів
    фото: УНІАН

    П'ятниця в Україні очікується теплою

    Завтра вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20+25 градусів. Вздовж північних районів північних та західних областей може бути свіжіше +18+22 градуси. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

    У південній частині місцями +25+27 градусів.

    Вітер в Україні 27-го травня залишиться поривчастим, подекуди до сильних поривів, до 15-20 метрів за секунду. Напрямок – із заходу. Скандинавський циклон Hannah крутить фронтами і закидає час від часу в Україну потрібні для рослин дощики.

    Невеликі дощі пройдуть вранці та вдень на Волині, Рівненщині, в Карпатах, місцями на Луганщині. У денні години в більшості областей України - суха пауза. А ввечері в п'ятницю дощі, невеликі та помірні, очікуються у західних та північних областях (окрім Чернівецької області та Сумщини).

    На решті території України ввечері опади малоймовірні.

    У Києві 27-го травня вночі та вдень – переважно без опадів. Дощі в столиці можливі завтра хіба що у вечірні години.

    Вітер західний, рвучкий, часом до сильного. Температура повітря протягом дня +21+23 градуси.

    У суботу Україною походять локальні дощики, у неділю опадів не буде. Температурний фон стане тьмянішим, трохи знизиться температура повітря, проте не на багато, на кілька градусів, в межах термічного комфорту.

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти війна Україна повітря окупація #stoprussia
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    Погода в Україні: синоптики розповіли, чи буде дощ у п'ятницю