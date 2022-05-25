  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Оголошено І рівень небезпечності: якою буде погода в Україні завтра

    На 26 травня по всій Україні оголошено штормове попередження - Оголошено І рівень небезпечності: якою буде погода в Україні завтра
    На 26 травня по всій Україні оголошено штормове попередження
    фото з відкритих джерел

    У всіх областях України, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с

    Завтра, 26 травня, по всій території України оголошено перший рівень небезпечності. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    «Вночі 26 травня на Закарпатті та Прикарпатті, вранці та вдень у Вінницькій Одеській та Миколаївській областях грози», – йдеться в повідомленні.

    Вдень у всіх областях України, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)

    Крім того, 26 травня у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Додамо, що пожежна небезпека переважатиме і сьогодні у західних (крім Закарпаття), Вінницькій, Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях.

    Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, у червні середня місячна температура повітря передбачається на рівні 18-23 градуси тепла (в гірських районах 15-19), що на 1-1,5 градуси вище за норму. Детальніше про погоду на наступний тиждень тут.

    На поточному тижні в Україні загалом повсюди потепліє ще на кілька градусів, у більшості областей повітря прогріється до +20…+26 градусів. Проте вже найближчими вихідними, 28-29 травня, знову прийде похолодання.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оголошено І рівень небезпечності: якою буде погода в Україні завтра