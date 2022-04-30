Синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні

Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях

Травень в Україні буде з прохолодними ночами та з середніми місячними температурами трохи нижче за норму, а нестача опадів може призвести до масштабних лісових пожеж найвищого класу. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

За прогнозом синоптика, в Україні переважатиме північно-західні та західні повітряні потоки з боку Скандинавії, Північного та Норвезького морів. «Безпосередньо на території України кількість опадів у травні передбачається на 10-35% нижче за кліматичну норму, і лише у східних областях зволоження прогнозується в межах норми», – зазначив синоптик.

За його даними, найбільш посушливі умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

«У зв'язку з нестачею дощів, на зазначених територіях є ризики зростання пожежної небезпеки в лісових та степових масивах аж до максимального 5 класу», – попередив він.

Фахівець каже, що основна частина опадів в Україні у травні-2022 випадатиме у вигляді короткочасних дощів зливового характеру, іноді у супроводі гроз.

«У другій половині місяця більш помітно активізується конвективна діяльність внаслідок зростання середніх температур, тому збільшиться ймовірність небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град. При цьому, у Карпатах на початку травня може ще випадати мокрий сніг та снігова крупа, що не є аномалією для даного регіону», – зазначив Кібальчич.

Як раніше повідомлялося, у травні середня місячна температура повітря прогнозується 15-18 градусів тепла (в Карпатах 11-14 градусів), що на 1-1,5 градусів вище за норму. На північному заході та північному сході України очікується температура повітря близько до норми