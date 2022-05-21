  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Синоптики передають сильні дощі: якою буде погода у неділю

    У Києві 22-го травня, на Миколи, холодно та вітряно - Синоптики передають сильні дощі: якою буде погода у неділю
    У Києві 22-го травня, на Миколи, холодно та вітряно
    фото з відкритих джерел

    Завтра одягатися треба тепліше і захищатися від сильного вітру та дощу

    У неділю в Україні очікується похолодання.Температура повітря протягом дня коливатиметься серед скромних +10+17 градусів. Про це пише синоптикиня Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    Трохи тепліше, наше осоння так влаштоване традиційно, буде на Півдні, хоча й тут посвіжіє, +17+22 градуси.

    Вітер знову частенько буде сильним, задуватиме місцями до 15-20 метрів за секунду. Північно-західний. Дощі пройдуть повсюди, окрім південної частини України. Щоправда, переважно все ж невеликі.

    У Києві 22-го травня, на Миколи, холодно та вітряно. Часом невеликий дощ та +12 градусів.

    Отже, завтра одягатися треба тепліше і захищатися від сильного вітру та дощу.

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти війна Україна повітря вітер окупація дощ #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Синоптики передають сильні дощі: якою буде погода у неділю