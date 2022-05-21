Синоптики передають сильні дощі: якою буде погода у неділю
Завтра одягатися треба тепліше і захищатися від сильного вітру та дощу
У неділю в Україні очікується похолодання.Температура повітря протягом дня коливатиметься серед скромних +10+17 градусів. Про це пише синоптикиня Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Трохи тепліше, наше осоння так влаштоване традиційно, буде на Півдні, хоча й тут посвіжіє, +17+22 градуси.
Вітер знову частенько буде сильним, задуватиме місцями до 15-20 метрів за секунду. Північно-західний. Дощі пройдуть повсюди, окрім південної частини України. Щоправда, переважно все ж невеликі.
У Києві 22-го травня, на Миколи, холодно та вітряно. Часом невеликий дощ та +12 градусів.
Отже, завтра одягатися треба тепліше і захищатися від сильного вітру та дощу.
Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.