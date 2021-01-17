Погода в Україні: сьогодні очікується до -25°

На Київщині 17 січня холодна без опадів погода з температурою у Києві вночі 18-20°

Довгоочікуване тепло прийде 21 січня

У неділю, 17 січня, в Україні збережеться холодна погода з температурою вночі 17-22° морозу, у північних, північно-східних областях до мінус 25°, вдень 11-16° морозу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Закарпатті, Прикарпатті та в південних областях завтра вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу; на заході країни місцями невеликий, вдень у Приазов’ї помірний сніг, на решті території без опадів. В Криму протягом доби сніг, температура 3-8° морозу. На дорогах України місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

18-19 січня в Україні також буде холодно: температура вночі 17-22°, у північних та західних областях місцями до 25° морозу, вдень 10-15° морозу; на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі 10-15°, вдень (і на Прикарпатті) 5-10° морозу. Без істотних опадів, лише вночі 18 січня у східних областях помірний сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

20-21 січня в Україні без істотних опадів. Температура 20 січня у східних областях вночі 15-21°, вдень 10-15° морозу, на решті території вночі 11-18°, вдень 4-10° морозу (на заході близько 0°); 21 січня вночі 6-12° морозу (на сході до 17° морозу), вдень від 3° морозу до 3° тепла, у західних та більшості південних областей вночі 1-7° морозу, вдень 2-7° тепла.

У столичному регіоні 17 січня холодна без опадів погода з температурою у Києві вночі 18-20°, вдень 13-15° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. По області вночі 17-22°, місцями до 25° морозу, вдень 11-16° морозу.

18-19 січня у столиці збережеться холодна погода: температура вночі 17-22° морозу, місцями до 25°, вдень 10-15° морозу. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

20-21 січня у Києві без істотних опадів. Температура 20 січня вночі 13-18°, вдень 5-10° морозу; 21 січня вночі 6-11°, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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