Комунальники третю добу розчищають Київ від снігу (фото)

До прибирання доріг і тротуарів від снігу залучені понад 5 тис. комунальних працівників

У Києві третю добу триває прибирання доріг й тротуарів від снігу і обробка покриття протиожеледними засобами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

У ніч на 16 січня працювали 334 одиниці спецтехніки, із них 228 – основної і 46 – допоміжної.

Вузькі тротуари, сходи прибирали і обробляли протиожеледними засобами 217 працівників у складі 37 бригад із ручного прибирання.

За минулу добу використано:

1,734 тис. тонн солі;

1,359 тис. тонн піщано-соляної суміші;

24 тис. літрів рідких хлоридів.

Станом на ранок 16 січня дороги та тротуари чистили 5018 комунальних працівників шляхово-експлуатаційних управлінь, житлово-комунального господарства та управлінь зелених насаджень. До робіт залучено 468 одиниць снігоприбиральної техніки, використано 3,349 тис. тонн посипального матеріалу.

Як повідомлялося, 15 січня у Києві інспектори винесли 1062 приписи підприємствам, установам та організаціям, що несвоєчасно звільняють балансові території від снігу.

Синоптики попередили, що 16 січня в Києві утримуватиметься ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). Також у ці дні у столиці спостерігатиметься значне зниження температури – до 15° морозу вдень. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.