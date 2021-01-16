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    Комунальники третю добу розчищають Київ від снігу (фото)

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    <span>На вузьких тротуарах діє ручне прибирання</span> - Комунальники третю добу розчищають Київ від снігу (фото)
    На вузьких тротуарах діє ручне прибирання
    Фото: Київавтодор

    До прибирання доріг і тротуарів від снігу залучені понад 5 тис. комунальних працівників

    У Києві третю добу триває прибирання доріг й тротуарів від снігу і обробка покриття протиожеледними засобами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    У ніч на 16 січня працювали 334 одиниці спецтехніки, із них 228 – основної і 46 – допоміжної.

    Вузькі тротуари, сходи прибирали і обробляли протиожеледними засобами 217 працівників у складі 37 бригад із ручного прибирання.

    За минулу добу використано:

    • 1,734 тис. тонн солі;
    • 1,359 тис. тонн піщано-соляної суміші;
    • 24 тис. літрів рідких хлоридів.

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    Комунальники третю добу розчищають Київ від снігу (фото)
    Комунальники третю добу розчищають Київ від снігу (фото)
    Комунальники третю добу розчищають Київ від снігу (фото)
    Комунальники третю добу розчищають Київ від снігу (фото)

    Станом на ранок 16 січня дороги та тротуари чистили 5018 комунальних працівників шляхово-експлуатаційних управлінь, житлово-комунального господарства та управлінь зелених насаджень. До робіт залучено 468 одиниць снігоприбиральної техніки, використано 3,349 тис. тонн посипального матеріалу.

    Як повідомлялося, 15 січня у Києві інспектори винесли 1062 приписи підприємствам, установам та організаціям, що несвоєчасно звільняють балансові території від снігу.

    Синоптики попередили, що 16 січня в Києві утримуватиметься ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). Також у ці дні у столиці спостерігатиметься значне зниження температури – до 15° морозу вдень. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад негода
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