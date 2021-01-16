У Києві підприємців штрафують за погане прибирання снігу

У Києві для прибирання наслідків снігопаду було залучено 5018 працівників комунальних підприємств

Інспектори міського благоустрою склали 127 протоколів на керівників столичних підприємств

15 січня у Києві інспектори винесли 1062 приписи підприємствам, установам та організаціям, що несвоєчасно звільняють балансові території від снігу.

Про це повідомив в. о. директора Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко у Facebook.

«Усього за день було винесено 1062 приписи підприємствам, установам та організаціям за несвоєчасне очищення балансових територій від снігу. Також інспектори склали 127 протоколів на керівників підприємств, які знехтували приписом та не виконали вимоги», – зауважив Ткаченко.

Ткаченко закликав керівників підприємств незалежно від форм власності відповідально поставитися до своїх обов’язків та організувати якісне прибирання прилеглих територій від снігу.

Він також повідомив, що станом на 09:00 суботи у Києві для прибирання наслідків снігопаду було залучено 5018 працівників комунальних підприємств і 486 одиниць снігоприбиральної техніки, було використано 3349 тонн посипального матеріалу.

Як повідомлялося, 16 січня в Києві утримуватиметься ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). Також у ці дні у столиці спостерігатиметься значне зниження температури – до 15° морозу вдень. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

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