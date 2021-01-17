17 січня – яке свято, що не можна робити

Сьогодні обов'язково потрібно з'їсти хоча б трохи меду

17 січня православна церква відзначає передсвято Богоявлення, собор 70-ти апостолів, а також День святих Зосима і Феоктиста. У світі святкують Міжнародний День дитячих винаходів.

Феоктистів день

За релігійним календарем сьогодні 17 січня віряни відзначають Собор святих сімдесяти апостолів, який був встановлений православною церквою для того, щоб показати рівночестя кожного з сімдесяти і тим самим запобігти розбіжності в шануванні їх.

Вони були обрані Господом Ісусом Христом, щоб благовістити Євангеліє у всьому всесвіті. Крім святкування Собору святих апостолів, Церква здійснює пам’ять кожного з них протягом року. Особливо церква шанує і вихваляє 70 апостолів за те, що вони навчили шанувати Трійцю Єдиносущну і Нероздільну.

Міжнародний День дитячих винаходів

Сьогодні у всьому світі відзначається Kid Inventors' Day - День дитячих винаходів або, в іншому перекладі, День дітей-винахідників.

Символічно, що датою Дня обраний День народження одного з видатних американців - державного діяча, дипломата, вченого, винахідника, журналіста Бенджаміна Франкліна. Чудово, що свій перший винахід - пару ластів для плавання, які надягали на руки, - Бен Франклін винайшов у віці 12 років.

Юний співвітчизник Франкліна, 13-річний Бенні Бенсон в 1926 році відправив свій ескіз на конкурс Державного прапора Аляски. Синій колір символізує небо і офіційна квітка штату незабудка, зображення сузір'я Великої Ведмедиці і Полярної зірки привели хлопчика до перемоги. Безсумнівно, прапор Аляски і сьогодні виглядає дуже стильно.

Можна перераховувати дитячі винаходи нескінченно, згадуючи і рукавички без пальців, і паперовий пакет з квадратним дном і калькулятор - все це принесли в наше життя геніальні уми юних винахідників. У День дитячих винаходів проходять численні демонстрації нових винаходів, конкурси, нагородження. Завжди лунає веселий сміх, жарти, музика, тому що винаходити - це природний стан усіх дітей.

Традиції і звичаї

Хоча 17 січня Православна церква і шанує пам’ять преподобномученика Зосими, пустельника Кілікії, в народній свідомості цей день асоціюється з Зосимою Соловецьким, одним із засновників Соловецького монастиря, який вважається покровителем бджолярів. У цей день Зосиму моляться про хороший збір меду. І хоча пам’ять святого відзначається в інший день, цю дату в народі прозвали Зосима-пасіка.

Щоб задобрити Зосиму на стіл обов’язково ставили мед як в чистому вигляді, так і в стільниках, а також приготовані з нього ласощі, наприклад, медові іриски або пряники.

Дівчата в цей день ворожать на судженого, бажання і долю.

Народні прикмети

Якщо на 17 січня випадає повний місяць, і стоїть ясна погода, значить, навесні буде сильне повінь

Якщо на деревах лежить багато снігу – у бджолярів буде вдалий рік, і вийде зібрати багато меду

Чоловік, який народився в колах в цей день буде дуже прозорливим. В якості талісмана йому рекомендують носити лазурит і гранат

Якщо небо в цей день безхмарне, то сильні морози будуть стояти ще досить довго

Якщо в день Феоктиста, 17 січня, народжується дитина, то він буде володіти таємним знанням

Якщо в цей день чоловік збирався в дорогу, йому потрібно зашити в комір квітка чортополоха – щоб нечисть не звела з дороги і не навела порчу

Якщо хмари 17 січня висять низько – це віщує заметіль

Якщо зоряне небо без хмар – буде сонце і мороз

Червона зоря 17 січня віщує вітряну погоду

Якщо чується крик лисиці в цей день – чекай негоду

Якщо в цей день іде сніг – прикмета до того, що бджоли будуть гарно роїтися

Якщо в день Феоктиста загадати бажання, вийти на вулицю і побачити ківш Великої Ведмедиці на небі праворуч, значить, бажання збудеться. До речі, якщо справа виявиться Чумацький шлях, то для дівчини це обіцяє заміжжя

Якщо 17 січня з іконою обійти навколо будинку, промовляючи молитву, то з житла підуть усі злі сили, які вводять людину в гріх. До закінчення обряду нікого не впускають в дім і з домочадцями не розмовляють.

Що не можна робити

Нікому не можна міняти роботу в цей день

Не можна 17 січня підглядати і підслуховувати

Не можна розповідати про свої плани.

Іменини

17 січня День ангела імені відзначають: Артем, Денис, Архип, Панас, Остап, Зосим, Танасій, Юхимія, Олександр, Ростислав, Афанасій