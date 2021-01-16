Синоптики повідомили, коли в Україні потеплішає

Морози в Україні протривають до Івана ─ до 20 січня.

17 січня у більшості областей України очікується -10-17 градусів

В Україні найближчої ночі, 17 січня температура повітря становитиме -17-23 градуси, на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині -22-28 градусів, можливо, місцями до -28-30 градусів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її інформацією, вдень 17 січня у більшості областей України очікується -10-17 градусів.

«У західних областях (окрім Волині та Рівненщини) та в південній частині вночі -9-15 градусів, вдень -3-10 градусів. На дорогах ожеледиця. Суттєвих опадів не буде, лише в Криму та Приазов'ї місцями сніг та поривчастий вітер», ─ йдеться у повідомленні.

Діденко прогнозує, що у Києві в неділю буде без істотних опадів, слизько; вночі -15-18 градусів, при проясненнях до -20 градусів, завтра вдень -13-15 градусів.

Синоптик стверджує, що морози в Україні протривають до Івана ─ до 20 січня.

21 січня прийде до нас інша повітряна маса, явно тепліша, тому метеозалежним людям ─ приготуватися, бо стрибок буде значним: від -20 градусів вночі до +1+3 градусів вдень!

Український Гідрометцентр підтверджує, що температура почне поступово підвищуватися вже з 20 січня.

Синоптики обіцяють, що на зміну мінусовим температурам прийде потепління до +5...+8 градусів. Стовпчики термометрів поповзуть вгору і досягнуть піку вже до наступної п'ятниці, 22 січня.

Як повідомлялося, у Києві підприємців штрафують за погане прибирання снігу.