Україну накриють зливи та грози: прогноз погоди на 22 квітня

У багатьох регіонах сьогодні очікуються зливи та грози

У Карпатах очікується мокрий сніг

Погода в Україні у четвер, 22 квітня, буде багатою на весняне тепло. Проте частину території накриє потужними опадами. Окрім дощів, слід бути готовими до потужних злив та гроз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сонячним те безхмарним небом вдасться помилуватись жителям кількох центральних, східних та південних областей. Мовиться про Черкаську, Полтавську, Харківську області, а також Кіровоградщину, Дніпропетровщину, Миколаївщину та Одещину.

Так, за прогнозам синоптиків, вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних і Житомирській областях помірні, у Вінницькій, північних та південно-східних областях невеликі дощі, подекуди грози, на решті території без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, в західних областях 10-15°.

Прогноз погоди на 22 квітня

На високогір'ї Карпат дощ з мокрим снігом, температура впродовж доби 0-5° тепла.

У Києві 22 квітня вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 16-18°.

Тим часом, погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань.