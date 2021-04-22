Києвом пронеслася гроза з градом (фото, відео)

Град спостерігався в окремих районах столиці

Сьогодні, 22 квітня, столицю накрили перші в цьому сезоні грозові дощі. Зливи з грозами почалися близько 12:00, але йшли місцями, в окремих районах спостерігався град, повідомляє «Обозреватель».

Багато пасажирів громадського транспорту були вимушені на зупинках та на станціях метро чекати, поки припиниться негода.

Біля станції метро «Лісова» утворилися величезні калюжі, що ускладнювало рух транспорту.

Попри дощову погоду в місті, температура повітря не опускалась нижче +16 градусів.

Раніше Укргідрометцентр попередив, що до кінця доби 22 квітня в Києві очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий).

Короткочасний дощ очікується також у п’ятницю, 23 квітня, вночі та вранці, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

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