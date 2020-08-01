Похолодання і дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня



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Повітря на вихідних прогріється до 25-26°

1 серпня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +18...+26 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +18...+25 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки у Вінницькій області вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +19...+27 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі помірні короткочасні дощі, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, у Донецькій області +14...+19 градусів, вдень +20...+27 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі помірні короткочасні дощі, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+30 градусів.