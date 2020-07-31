Якою буде погода у серпні: синоптики змінили прогноз
Раніше синоптики попереджали, що у серпні навіть очікуються заморозки
Із настанням серпня в Україні знову зміниться погода. За прогнозами синоптиків температура повітря підвищиться вже 4-5 серпня. Хоча дуже високих «градусів», які були у липні, поки що не буде. Такий прогноз дали синоптики Наталка Діденко і Gismeteo.
Отже, за прогнозом Діденко в Facebook, найближчим часом буде триматися помірно тепла і волога погода. Таким буде 1 серпня - у цей день короткочасні грозові дощі ймовірні періодично практично всюди.
«Хіба що в Центрі сонце все ж буде змагатися з опадами і часто перемагати, а в південній частині буде сонячно, сухо і тепліше», - пише синоптик.
Температура повітря завтра +22+26. Вище - на Закарпатті (до +28) і на Півдні (+25+29 градусів тепла).
В Київ серпень прийде зі свіжістю і вогкістю. У суботу очікується дощ з грозою, максимальна температура +22+23 градуси.
«У неділю більш імовірна суха погода, однак свіжувата. Потепління почнеться у вівторок, 4-го серпня», - резюмувала Діденко.
Згідно ж синоптикам Gismeteo, які склали прогноз на 10 днів, 4-5 серпня температура дійсно підвищиться майже до +30 градусів, але потім знову прийде зниження.
Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що у серпні навіть очікуються заморозки.