Український мільярдер заявив, що безсимптомно перехворів Covid-19



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Євген Черняк вважає, що завдяки здоровому способу життя переніс коронавірус легко

Черняк вважає, що завдяки здоровому способу життя переніс хворобу легко

Власник алкогольного холдингу Global Spirits, мільярдер, стан якого Forbes Україна в 2020 році оцінив у 295 млн дол. (близько 8 млрд 165 млн 900 тис. грн) Євген Черняк повідомив, що безсимптомно перехворів новим коронавірусом Covid-19.

Про це Черняк написав у Facebook.

Про те, що хворів на недугу, він дізнався з результатів лабораторних аналізів на антитіла.

«Коронавірус переніс на ногах. Без симптомів. Припускаю, понад місяць тому. Два тести поспіль у різних лабораторіях показали наявність антитіл, набутих після зустрічі з Covid-19», - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що завдяки здоровому способу життя переніс хворобу легко.

«Режим, кроси, здорове харчування, мінімум алкоголю, багато свіжого повітря, сонця і позитиву, вітаміни та інтерес до життя дали можливість імунітету впоратися самостійно, без лікарів», - написав він.

Черняк вважає, що в цьому сезоні вже не захворіє на коронавірус, але маску носити продовжить.

До відома, в Україні станом на ранок 30 липня зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022).

Коронавірус в Україні

Всього 68794

Одужали 38154

Хворіють 28967

Померли 1673

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Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 68 794 українців. Одужали 38 154 людини, померли від початку пандемії - 1 673 особи.