Український мільярдер заявив, що безсимптомно перехворів Covid-19
Черняк вважає, що завдяки здоровому способу життя переніс хворобу легко
Власник алкогольного холдингу Global Spirits, мільярдер, стан якого Forbes Україна в 2020 році оцінив у 295 млн дол. (близько 8 млрд 165 млн 900 тис. грн) Євген Черняк повідомив, що безсимптомно перехворів новим коронавірусом Covid-19.
Про це Черняк написав у Facebook.
Про те, що хворів на недугу, він дізнався з результатів лабораторних аналізів на антитіла.
«Коронавірус переніс на ногах. Без симптомів. Припускаю, понад місяць тому. Два тести поспіль у різних лабораторіях показали наявність антитіл, набутих після зустрічі з Covid-19», - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що завдяки здоровому способу життя переніс хворобу легко.
«Режим, кроси, здорове харчування, мінімум алкоголю, багато свіжого повітря, сонця і позитиву, вітаміни та інтерес до життя дали можливість імунітету впоратися самостійно, без лікарів», - написав він.
Черняк вважає, що в цьому сезоні вже не захворіє на коронавірус, але маску носити продовжить.
До відома, в Україні станом на ранок 30 липня зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022).
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Всього68794
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Одужали38154
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Хворіють28967
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Померли1673
Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 68 794 українців. Одужали 38 154 людини, померли від початку пандемії - 1 673 особи.