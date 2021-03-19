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    Покращення не за горами? «Укрзалізниця» обіцяє одноразову постіль у поїздах

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    Багаторазову постіль в українських поїздах можуть замінити на одноразову - Покращення не за горами? «Укрзалізниця» обіцяє одноразову постіль у поїздах
    Багаторазову постіль в українських поїздах можуть замінити на одноразову
    Фото з відкритих джерел

    «Укрзалізниця» в тестовому режимі видаватиме одноразові комплекти постільної білизни

    «Укрзалізниця» планує незабаром замінити постіль у швидкісних поїздах на одноразову.

    Про це розповіли представники УЗ в коментарі під постом у Facebook.

    Так, під нещодавньою публікацією «Укрзалізниці» у Facebook один з користувачів на ім’я Андрій поставив питання, що десятиліттями тривожить багатьох українців: чи є альтернативні варіанти нинішній постільній білизні у поїздах?

    «А чи є, можливо, якісь альтернативи тій «постільній білизні», яка зараз є? Скажімо, якісь одноразові комплекти? Щоб не прати їх, а використав і – викинув. Ну всі бачили, яка та білизна буває! Я взагалі відмовився від постелі: беру надувну подушку для мандрів і свій рушник. Краще буду на твердій полиці крутитися всю ніч, ніж платити 50 грн за продукт сумнівної якості...» – написав чоловік.

    Пресслужба «Укрзалізниці» відповіла йому: «Скоро будуть одноразові у тестовому режимі!».

    Скріншот коментарів під дописом Укрзалізниці
    Скріншот коментарів під дописом Укрзалізниці

    У яких поїздах та за якими маршрутами і коли саме це станеться, в УЗ не уточнили.

    Користувачі мережі зраділи такій новині, але хвилюються, що комплект одноразової постільної білизни буде коштувати шалених грошей.

    «Але краще отримати за 50 грн якийсь одноразовий комплект постільної білизни і після використання - викинути, ніж отримувати рушники з коричневими і бурими плямами; простирадла з розводами... І не треба буде ось це: здавання постелі/сортування/транспортування до пральні і т. д.», – резонно відповів скептикам Андрій.

    Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури підготувало проект наказу про затвердження змін до тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні. До кінця 2021 року тарифи зростуть на 22%.

    17 березня 2021 року стало відомо, що Кабінет міністром України на засіданні зняв з посади голову правління АТ «Укрзалізниця» Володимира Жмака, який був обраний на цей пост після 6-місячного відбору в серпні 2020 року.

    Джерело: РБК-Україна

    Теги: Укрзалізниця потяг перевезення
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