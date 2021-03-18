Залізничні квитки подорожчають: коли і на скільки

«Укрзалізниця» розраховує в 2021 році отримати додаткові надходження в сумі 557,9 млн грн

Міністерство інфраструктури підготувало проект наказу про затвердження змін до тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні. До кінця 2021 року тарифи зростуть на 22%.

Проект наказу розміщено для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з проектом, до визначеної у попередньому періоді вартості проїзду пасажирів у загальних, плацкартних, купейних вагонах з 4-місцевими купе і м’яких вагонах з 2-місними купе (СВ) поїздів у внутрішньому сполученні щомісяця, починаючи з 1 квітня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, застосовується коефіцієнт індексації 1,02.

Крім того, планується індексація на 22% тарифів на перевезення багажу, вантажобагажу та перевезення вагонів у порожньому стані.

За розрахунками, підвищення тарифів дозволить отримати «Укрзалізницею» в 2021 році додаткові надходження в сумі 557,9 млн грн.

Як зазначається пояснювальній записці до проекту, необхідність індексації тарифів пов’язана з необхідністю поступового зменшення перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

«Несвоєчасність індексації рівня тарифів, від’ємна рентабельність пасажирських перевезень не забезпечують технічний розвиток залізничної галузі в умовах значної зношеності основних засобів, особливо пасажирського рухомого складу», – йдеться в документі.

В останній раз підвищення тарифів відбувалося в 2018 році. З того часу, спостерігається тенденція зростання індексу споживчих цін, а саме в 2018 році – на 9,8%, 2019 році – 4,1%, в 2020 році – 5,0%, а в 2021 році прогнозується на рівні 6,2% (грудень до грудня попереднього року), і в 2021 році прогнозується зростання реальної середньомісячної заробітної плати працівників в Україні на рівні 12,1%, зазначили в Мінінфраструктури.

До слова, 17 березня 2021 року стало відомо, що Кабінет міністром України на засіданні зняв з посади голову правління АТ «Укрзалізниця» Володимира Жмака, який був обраний на цей пост після 6-місячного відбору в серпні 2020 року.