Поліція України затримала членів наркокартелю з Нідерландів та Великобританії



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Усього ж під час операцій вилучили 400 кг кокаїну

Правоохоронці вилучили 400 кг кокаїну вартістю $60 млн. Про це розповів на брифінгу голова Нацполіції України Сергій Князєв.

«Проведено низку затримань та більше десятка обшуків. В результаті цього вилучено 400 кг наркотичного засобу кокаїн, чистота якого більше 90%. Загальна вартість зілля становить близько $60 млн", - зазначив Князєв.

Він додав, що правоохоронці викрили діяльність міжнародної групи злочинців, які постачали наркотики з країн Латинської Америки до західної Європи.

Глава Нацполіції розповів, що 19 червня в результаті операції було затримано перших трьох причетних до транспортування та реалізації наркотиків громадян України. Так, внаслідок обшуків правоохоронці вилучили першу партію наркотиків - 270 кг.

«І вчора 1 липня інша частина злочинців з’явилась у полі зору Нацполіції: вони прилетіли в Україну, і ми вилучили залишки у два етапи - 70 і 60 кг кокаїну - у транспортних засобах і в кількох місцях складування на території Києва», – зазначив Князєв.

За його словами, наразі шістьом учасникам злочинного угруповання уже обрали запобіжні заходи. Серед затриманих є громадяни Нідерландів і Великобританії.

Нагадаємо, на початку червня співробітники СБУ викрили схему, коли близько 200 кілограм наркотиків розчинили в банках з фарбою і морем переправили з Південної Америки в порт Одеси.

18 червня СБУ повідомила, що під час чергової спроби збуту майже кілограма кокаїну затримали затримали двох организаторів нелегального ввезення великих партій наркотиків із однієї з країн Бенілюксу.