У Києві затримали наркоділка, який поставляв кокаїн з Європи (фото)



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У ході проведення обшуку в салоні автомобіля зловмисник викинув пакунок з 200 грамами порошкоподібної речовини Фото: Нацполіція

Зловмисник збував наркотики на території столичного регіону та зони ООС через кур’єрів

У Києві правоохоронці затримали наркоторговця в автомобілі під час спроби збуту наркотиків. У ході проведення обшуку в салоні зловмисник викинув з транспортного засобу пакунок з 200 грамами порошкоподібної речовини білого кольору. Проведений фахівцем Служби безпеки України експрес-аналіз підтвердив, що вилучена речовина – це кокаїн. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Встановлено, що зловмисник – 45-річний уродженець Донецька, який переправляв наркотики до України із країн Європи та через мережу кур’єрів розповсюджував їх на території столичного регіону та зони ООС. Вартість вилученого кокаїну за цінами «чорного» ринку становить 10000 доларів США.

Наркоділок затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зараз правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання інших учасників злочинної групи.