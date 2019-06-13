В порту Одеси СБУ знайшла кокаїн, розчинений у фарбі



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СБУ блокувала канал поставки кокаїну з Південної Америки

Близько 200 кілограм наркотиків розчинили в банках з фарбою і морем переправляли з Південної Америки в порт Одеси

Співробітники Служби безпеки України в Одесі викрили і блокували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки, повідомляє прес-служба відомства в четвер, 13 червня.

Оперативники спецслужби встановили, що в квітні поточного року в морський порт Одеси прибув вантаж з лакофарбовими матеріалами з країни, яка вважається одним із найбільших виробників наркотиків у світі. Тому було прийнято рішення провести додаткову експертизу нетипового товару.

За результатами досліджень в ємностях з фарбою був виявлений розчинений кокаїн. Загальна вага виявлених наркотиків може становити до двохсот кілограмів. Орієнтовна вартість такої партії на "чорному ринку" - понад двадцять мільйонів доларів.

Співробітники СБУ з'ясували, що замовником «товару» виявилася одна з місцевих комерційних структур. В рамках кримінального провадження вже проведені обшуки в офісах фірми-одержувача, а також службових кабінетах митниці. В ході слідчих дій вилучено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Триває досудове слідство для встановлення усіх обставин справи та осіб, у тому числі, співробітників митниці, які причетні до організації каналу контрабанди кокаїну.