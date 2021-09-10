Політолог пояснив головну світоглядну проблему українців

«Українці залишаються нацією, яка шукає сенс у минулому»

Попри те, що упродовж 2013-2014 років громадяни стали патріотичнішими та проукраїнськими, вони досі не мають візії майбутнього України, вважає політолог, керівник «Українського Інституту майбутнього» Вадим Денисенко.

«Можна чітко сказати, що у свідомості людей є уявлення про такий собі золотий вік України – козацьку добу. Очевидно, вони не дуже розуміють історію, бо відбувається ідеалізація козаччини», – сказав експерт в інтерв’ю «Главкому».

Зі слів Денисенка, українці залишаються інфантильною нацією. До того ж у середньому по Україні 21% проросійського електорату.

«Українці залишаються нацією, яка шукає сенс у минулому. Для них фактично немає героїв. Так, є певні люди, яким більше довіряють, однак говорити про те, що є один-два визнані герої, на яких би українцям хотілося б бути схожими, на сьогодні немає», – пояснив він.

У той же час збільшення відсотку патріотів у суспільстві не вирішило основної проблеми – держава не малює візію майбутнього у своїх громадян, вважає Вадим Денисенко.

«На мою думку, її відсутність є гіршою для України, ніж навіть проблема корупції», – наголосив політолог.

Нагадаємо, 81% громадян України негативно ставляться до президента РФ Путіна, повідомила соціологічна група «Рейтинг». Водночас канцлерка Німечччини Ангела Меркель найбільш популярна в українців з-поміж іноземних політиків.

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