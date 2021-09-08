Політолог пояснив, чому Зеленському не вигідні дострокові парламентські вибори

«Наступні вибори у нас мають бути на пропорційній основі, мажоритарки не буде. Це означає, що представництво «слуг» скоротиться…»

За інформацією політолога Олексія Гараня, зараз рейтинг «Слуг народу» вдвічі менший, ніж був на виборах 2019 року. Крім того, набирають сили інші партії, у тому числі «Європейська солідарність» та ОПЗЖ, а значить, у разі дострокових парламентських виборів «слуги» вже не зможуть створити монобільшості.

«На дострокових парламентських виборах Зеленський програє. І це означає, що дострокових парламентських виборів, радше за все, не буде», – сказав Гарань у інтерв’ю «Главкому».

Політолог нагадав, що на виборах 2019 року «слуги» набрали за партійними списками 43% голосів, але зараз у «слуг» трохи більше як 20%, та й розставляння сил на політичній карті змінилося.

«Набирає сил «Європейська солідарність», виходить на друге місце, і на третє – ОПЗЖ. Плюс інші партії. Наступні вибори у нас мають бути на пропорційній основі, мажоритарки не буде. Це означає, що представництво «слуг» скоротиться вдвічі, а отже, «Слуга народу» не змогла б створити монобільшості. Тобто на дострокових парламентських виборах Зеленський програє», – пояснив Гарань.

Крім того, соціологи бачать розчарування громадян у Зеленському, адже традиційний для політичної культури українців медовий місяць, який триває десь пів року, минув.

«Спочатку рейтинги новообраних президентів були високими, це характерно і для Віктора Ющенка, і для Віктора Януковича, і для Петра Порошенка, і для Володимира Зеленського. А потім довіра починає падати. І коли в українців запитують, чи у правильному напрямку рухається Україна, після будь-яких президентських виборів, вони кажуть: «так, у правильному». Потім – бах! – і ця довіра починає падати»,– нагадав експерт.

Інфографіка «Демініціатив»

Проте у разі потенційних президентських виборів Зеленський все ж залишається на першому місці, вважає політолог.

«До того, результати першого туру були б приблизно подібні до того, як це було у квітні 2019-ого. У другому турі перемога Зеленського уже не з таким великим розривом, але на цю мить він все одно лишається на першому місці як потенційний лідер президентських перегонів», – наголосив Гарань.

До слова, Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати на проміжних виборах 31 жовтня. Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Крім того, на вибори 31 жовтня на Черкащині, Херсонщині та у Харкові, витратять з держбюджету 76,7 мільйона гривень.