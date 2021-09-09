Кому з іноземних політиків найбільше довіряють українці? Неочікувані результати соціологів

Вдвічі більше громадян України, ніж 2 роки тому, негативно ставляться до Олександра Лукашенка

Найбільш популярною з-поміж іноземних політиків в Україні є канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Найменше прихільників серед українців має російський лідер Володимир Путін. Про це свідчить соціологічне дослідження Групи Рейтинг, проведене на початку вересня 2021 року.

«Серед ключових світових лідерів найкраще українці ставляться до Канцлера Німеччини Ангели Меркель (73% – позитивно, 19% – негативно) та Президента США Джозефа Байдена (64% - позитивно, 19% – негативно). При цьому в динаміці за останні кілька місяців ставлення до президента США дещо покращилось, а до Канцлера Німеччини – погіршилось», – зазначається у дослідженні.

Президента Франції Емануеля Макрона позитивно оцінили 57% опитаних, а негативно – 19%, решта учасників дослідження не змогли дати оцінку французському лідерові, або не знають, хто це такий. Президента Польщі Анджея Дуду позитивно оцінили 54%, негативно – 10% опитаних українців, 37% не визначились із оцінкою щодо нього.

Ставлення до очільників Білорусі та Росії серед українців є здебільшого негативним.

Олександра Лукашенка, не сприймають 59% опитаних, і лише 34% схвалюють його дії. За останній рік ставлення до самопроголошеного президента Білорусі погіршилося з 45 до 34%, а за останні два роки – вдвічі (з 67 до 34%).

Володимир Путін заслужено посів лідируючу позицію серед нейнепопулярніших політиків, на думку громадян України. 81% опитаних не схвалює політика, однак 15% ставляться до нього позитивно.

Нагадаємо, соціолог пояснив, чому зупинилося падіння рейтингів Зеленського

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