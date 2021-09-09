В Україні визначили відсоток любителів Путіна

Ставлення до очільників Білорусі та Росії серед українців переважно негативне

До президента Росії Володимира Путіна негативно ставляться 81% українців. Це випливає з результатів опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке проводилося з 2 по 4 вересня.

«Ставлення до очільників Білорусі та Росії серед українців переважно негативне. Так, до Олександра Лукашенка негативно ставляться 59% опитаних, позитивно – 34%. При цьому, за останній рік ставлення до президента Білорусі погіршилося з 45 до 34%, а за останні два роки – вдвічі (з 67 до 34%). До Володимира Путіна негативно ставляться 81%, позитивно – лише 15%», – відзначають соціологи.

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Також серед ключових світових лідерів найкраще українці ставляться до канцлера Німеччини Ангели Меркель (73% – позитивно, 19% – негативно) та президента США Джозефа Байдена (64% – позитивно, 19% – негативно).

При цьому за останні кілька місяців ставлення до Байдена дещо покращилось, а до Меркель – дещо погіршилось.

Президента Франції Еммануеля Макрона позитивно оцінили 57%, негативно – 19%, не змогли оцінити або не знаю такого – 23%. Президента Польщі Анджея Дуди позитивно оцінили 54%, негативно – 10%, не змогли оцінити або не знаю такого – 37%.

Дослідження проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 2%.