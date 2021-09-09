  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україні визначили відсоток любителів Путіна

    опитування
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    15% опитаних українців позитивно ставлять до президента країни-агресора - В Україні визначили відсоток любителів Путіна
    15% опитаних українців позитивно ставлять до президента країни-агресора
    Фото: capital

    Ставлення до очільників Білорусі та Росії серед українців переважно негативне

    До президента Росії Володимира Путіна негативно ставляться 81% українців. Це випливає з результатів опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке проводилося з 2 по 4 вересня.

    «Ставлення до очільників Білорусі та Росії серед українців переважно негативне. Так, до Олександра Лукашенка негативно ставляться 59% опитаних, позитивно – 34%. При цьому, за останній рік ставлення до президента Білорусі погіршилося з 45 до 34%, а за останні два роки – вдвічі (з 67 до 34%). До Володимира Путіна негативно ставляться 81%, позитивно – лише 15%», – відзначають соціологи.

    Графіка: «Рейтинг.» Для збільшення натисніть на зображення

    Графіка: «Рейтинг.» Для збільшення натисніть на зображення

    Також серед ключових світових лідерів найкраще українці ставляться до канцлера Німеччини Ангели Меркель (73% – позитивно, 19% – негативно) та президента США Джозефа Байдена (64% – позитивно, 19% – негативно).

    При цьому за останні кілька місяців ставлення до Байдена дещо покращилось, а до Меркель – дещо погіршилось.

    Президента Франції Еммануеля Макрона позитивно оцінили 57%, негативно – 19%, не змогли оцінити або не знаю такого – 23%. Президента Польщі Анджея Дуди позитивно оцінили 54%, негативно – 10%, не змогли оцінити або не знаю такого – 37%.

    Графіка: «Рейтинг». Для збільшення натисніть на зображення

    Дослідження проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

    Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 2%.

    Читайте також:
    Теги: соцопитування Джозеф Байден Ангела Меркель Путін рейтинг українці Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні визначили відсоток любителів Путіна