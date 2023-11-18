Полтавські рятувальники зняли кумедне відео-попердження для любителів палити листя

Рятувальники вкотре закликали берегти природу та не робити їй шкоди

Креативити вогнеборців, на жаль, змусило нещастя

Полтавські рятувальники опублікували кумедний ролик-попердження для любителів палити листя. Відзняли його за мотивами TikTok-тренду про Сербську леді. Це міфічна істота, яка з’являється на вулицях Белграда. Вона описана як жінка в народному вбранні, яка танцює і співає в нічний час. Деякі люди стверджують, що вона віщує смерть або нещастя. Тож у відео бабусю, яка зібралася спалити купу листя, танцями зустрічає рятувальник.

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Креативити вогнеборців, на жаль, змусило нещастя.

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«Маємо два випадки, які зафіксовані у Полтавській та Оржицькій громадах, де внаслідок спалювання сухої рослинності загинули дві людини», – пояснили в ДСНС Полтави.

Тож рятувальники вкотре закликали берегти природу та не робити їй шкоди.

«Внаслідок займання на відкритій території гине все живе, пожежі можуть перекидатися на лісові масиви, приватні будинки, господарчі споруди та стати причиною дорожньо-транспортних пригод», – ідеться у попередженні.