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    Не треба палити: у Черкасах вирішили проблему пожовклого листя (відео)

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    От би всі в Україні зрозуміли, що палити листя зовсім необов'язково - Не треба палити: у Черкасах вирішили проблему пожовклого листя (відео)
    От би всі в Україні зрозуміли, що палити листя зовсім необов'язково

    Можливо, скоро в Україні зникне традиція зі спалювання опалого листя, адже мешканці Черкас знайшли куди більш розумніше рішення

    Опале листя, суху траву та гілки не спалюють, а компостують мешканці об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Каскад 53», що у Черкасах. У такий спосіб утворюють органічне добриво й не забруднюють атмосферу, повідомляє Суспільне.

    За словами Владислава Боєчка, купа пожовклого листя – це щорічна проблема. Аби вирішити її, сім років тому на зборах вони вирішили визначити у дворі спеціальну ділянку для природньої утилізації.

    «Для власних потреб ми зробили компостну яму, якою користуємося і туди складаємо частину листя, яке опадає і яке збирає наш двірник. Також, коли косимо газони, туди все складуємо».

    Крім усього, такий спосіб значно вигідніший. Речниця управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Норовкова розповіла, що за спалювання сміття загрожує штраф: для громадян від 1 700 гривень до 3 400 гривень, для посадовців — 3 400 гривень до 5 100 гривень.

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    Теги: українці природа
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    Не треба палити: у Черкасах вирішили проблему пожовклого листя (відео)