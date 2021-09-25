Не треба палити: у Черкасах вирішили проблему пожовклого листя (відео)

От би всі в Україні зрозуміли, що палити листя зовсім необов'язково

Можливо, скоро в Україні зникне традиція зі спалювання опалого листя, адже мешканці Черкас знайшли куди більш розумніше рішення

Опале листя, суху траву та гілки не спалюють, а компостують мешканці об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Каскад 53», що у Черкасах. У такий спосіб утворюють органічне добриво й не забруднюють атмосферу, повідомляє Суспільне.

За словами Владислава Боєчка, купа пожовклого листя – це щорічна проблема. Аби вирішити її, сім років тому на зборах вони вирішили визначити у дворі спеціальну ділянку для природньої утилізації.

«Для власних потреб ми зробили компостну яму, якою користуємося і туди складаємо частину листя, яке опадає і яке збирає наш двірник. Також, коли косимо газони, туди все складуємо».

Крім усього, такий спосіб значно вигідніший. Речниця управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Норовкова розповіла, що за спалювання сміття загрожує штраф: для громадян від 1 700 гривень до 3 400 гривень, для посадовців — 3 400 гривень до 5 100 гривень.

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