У Раді зареєстрували постанови про звільнення Клімкіна, Полторака, Луценка, Смолія та Грицака документ



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Верховна Рада України Фото: Главком

П’ять постанов щодо звільнення вніс у Верховну Раду нардеп Купрій

Позафракційний народний депутат Віталій Купрій зареєстрував у Верховній Раді проекти постанов про звернення парламенту до главу президента України про звільнення глави МЗС Павла Клімкіна та міністра оборони Степана Полторака.

Відповідні проекти постанов опубліковані на сайті Ради 16 травня.

Також депутат зареєстрував аналогічні проекти постанов про звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України, Юрія Луценка - з посади генерального прокурора, Якова Смолія - з посади голови Національного банку України.

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До слова, напередодні у Зеленського назвали передумови для розпуску Верховної Ради.

Як повідомляв «Главком», «Народний фронт» у п’ятницю може вийти з коаліції, аби заблокувати розпуск парламенту.

Раніше повідомлялося, що «Народний фронт» збирається після інавгураціїпрацювати спільно з президентом. І як вже відомо, інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня.

Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Також у Зеленського заявляють, що призначена дата інавгурації спричинить низку труднощів.

До слова, наприкінці квітня повідомлялося, що у штабі Зеленського допускають розпуск Ради через відсутність коаліції.

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не допустить розпуску парламенту.