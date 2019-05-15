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    Суспільство

    Кабмін дозволив дівчатам вступати до військових ліцеїв вже цього року

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    У 2016 році було розширено перелік посад для жінок солдатського, сержантського і старшинського складу на 63 позиції - вперше в українській історії - Кабмін дозволив дівчатам вступати до військових ліцеїв вже цього року
    У 2016 році було розширено перелік посад для жінок солдатського, сержантського і старшинського складу на 63 позиції - вперше в українській історії

    У Збройних силах України на сьогодні проходять службу за контрактом майже 25 тисяч жінок

    Кабінет міністрів України дозволив вже в цьому році розпочати набір дівчат до військових ліцеїв. Про це у Facebook повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.

    За словами Фріз, міністр оборони України Степан Полторак вніс на засідання Кабміну зміни до положення про військові ліцеї, що дозволять вже цього року набирати дівчат на навчання.

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    Нагадаємо, у Збройних силах України майже 25 тисяч жінок на сьогодні проходять службу за контрактом. З них три тисячі працюють на офіцерських посадах.

    Зазначимо, у 2016 році було розширено перелік посад для жінок солдатського, сержантського і старшинського складу на 63 позиції - вперше в українській історії. Це наблизило Україну до стандартів НАТО.

    До слова, майбутній президент України Володимир Зеленський планує керувати силами оборони відповідно до стандартів НАТО. Після перемоги на виборах було опубліковано його військову доктрину.

    Зеленський також пообіцяв, що контрактники будуть отримувати грошове забезпечення на рівні країн-учасниць НАТО з пріоритетним правом вступу в навчальні заклади, безкоштовною освітою та медичним страхуванням.

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