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Помер син командувача УПА, політв'язень Юрій Шухевич

Надія Клочко
glavcom.ua
Помер син командувача УПА, політв'язень Юрій Шухевич
У 2006 році президент України присвоїв Юрію Шухевичу звання Героя України
фото: Львівська ОДА

Останні хвилини життя Юрій Шухевич провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.

У вівторок, 22 листопада, вночі у віці 89 років помер син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича Юрій. Про це повідомляє НТА.

Як повідомляє телеканал, смерть Шухевича підтвердила його дружина Наталія Шухевич. Останні хвилини життя він провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.

Факти з біографії Юрія Шухевича

Юрій-Богдан Романович Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів у родині Романа та Олександри Шухевичів. Тоді Львівське воєвдство Другої Польської Республіки. Нині – Радехівський район Львівської області.  український політичний діяч, народний депутат України VIII скликання, член Української Гельсінської Групи, активний дисидент, політичний в’язень у 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках.

Юрій Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР.  1990 – 1994 став організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України.

Помер син командувача УПА, політв'язень Юрій Шухевич фото 1
фото: Цензор.НЕТ

Що Юрій Шухевич говорив про війну

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юрій Шухевич в ефірі проєкту «Говорить Великий Львів» спрогнозував, що війна проти України стане початком розпаду РФ.

«Путіну байдужі люди, самі росіяни, йому важлива його ідея фікс – відновлення СРСР. А ще йому нетерпима сама думка про самостійну Україну, про її ймовірний вступ у НАТО. Але ця війна таки приведе до розпаду самої Російської Федерації. Адже одна справа – запускати війська у невеликі Чечню, Грузію, інша – в багатомільйонну Україну, де ситуація для російських військ складеться сутужно. Це вдарить по економіці Росії, по сприйняттю подій самими росіянами. Це потягне за собою розпад федерації. Північний Кавказ одразу відійде, всі його народи. Мордва, Урмундія, Комі. Не забувайте про Сибір. Там усе не просто. Чи Путін не розуміє це? У нього характер авантюриста, він бачить у собі другого Сталіна. А головне – очманів від того, що кари за його злочини нема», – цитує сказане тоді Шухевичем NTA.

Нагадаємо, 12 серпня у віці 98 років відійшла у засвіти остання зв'язкова Романа Шухевича Дарія Гусяк. 

У Львові виник скандал із похованням останньої зв’язкової командира Української повстанської армії Романа Шухевича Дарії Гусяк. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, останнім прихистком Дарії Гусак стане Поле почесних поховань Меморіалу пам’яті героїв ОУН-УПА Личаківського кладовища. На цьому полі разом з упівцями похована ще одна зв’язкова Романа Шухевича, Ольга Ільків, та голова Львівського крайового братства ветеранів Олесь Гуменюк.

15 серпня у Львові попрощались і провели в останній путь Дарію Гусяк, яка була зв’язковою головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича, політув’язненою радянських тюрем і таборів. Львівська влада не дослухалася до прохань громадськості щодо місця поховання відомої борчині за незалежну Україну. 

Теги: Юрій Шухевич

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