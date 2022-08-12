Відійшла у вічність зв'язкова Романа Шухевича 

Дисидентка відбула 25 років в'язниці, але все життя боролася за Україну

12 серпня у віці 98 років відійшла у засвіти остання зв'язкова Романа Шухевича Дарія Гусяк, справжня мучениця і подвижниця. Про це повідомив народний депутат Юрій Шухевич. Він назвав Дарку Гусяк справжньою мученицею і подвижницею.

«З юних років належала до ОУН, була завжди на відповідальних ділянках праці. Потім стала зв'язковою Романа Шухевича, арештована в 1950 році, відбула 25 років в'язниці. Після повернення з в'язниці була і дальше переслідувана. Лише з розвалом Союзу їй дали спокій. Вона береться знову за організаційну роботу і стає організаторкою Ліги Українських Жінок, яку очолює. 5 березня 1990 року Дарка Гусак разом з і ще одною зв'язковою Романа Шухевича, Олею Ільків, прийшли на урочисту панахиду до символічної могили Романа Шухевича в Білогорщі. Після панахиди обидві зв'язкові звітують своєму провідникові, що вони пройшли цей тернистий шлях і не зламалися і чекають його наказу. Вони осталися до кінця незламними і так відійшли у вічність. Прощай, подруго і товаришко спільної недолі і страждань. Вічна пам'ять.... Ти сьогодні у місці де немає ні сліз, ні хвороби, ні болю. Зі святими упокій, Господи, душу раби Твоєї. Слава Україні!», – йдеться в повідомленні.