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Відійшла у вічність зв'язкова Романа Шухевича 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Відійшла у вічність зв'язкова Романа Шухевича 
Дарка Гусяк прожила 98 років 
Юрій Шухевич /Facebook

Дисидентка відбула 25 років в'язниці, але все життя боролася за Україну 

12 серпня у віці 98 років відійшла у засвіти остання зв'язкова Романа Шухевича Дарія Гусяк, справжня мучениця і подвижниця. Про це повідомив народний депутат Юрій Шухевич. Він назвав Дарку Гусяк справжньою мученицею і подвижницею.

«З юних років належала до ОУН, була завжди на відповідальних ділянках праці. Потім стала зв'язковою Романа Шухевича, арештована в 1950 році, відбула 25 років в'язниці. Після повернення з в'язниці була і дальше переслідувана. Лише з розвалом Союзу їй дали спокій. Вона береться знову за організаційну роботу і стає організаторкою Ліги Українських Жінок, яку очолює. 5 березня 1990 року Дарка Гусак разом з і ще одною зв'язковою Романа Шухевича, Олею Ільків, прийшли на урочисту панахиду до символічної могили Романа Шухевича в Білогорщі. Після панахиди обидві зв'язкові звітують своєму провідникові, що вони пройшли цей тернистий шлях і не зламалися і чекають його наказу. Вони осталися до кінця незламними і так відійшли у вічність. Прощай, подруго і товаришко спільної недолі і страждань. Вічна пам'ять.... Ти сьогодні у місці де немає ні сліз, ні хвороби, ні болю. Зі святими упокій, Господи, душу раби Твоєї. Слава Україні!», – йдеться в повідомленні. 

Дарія Гусяк
Дисидентка, псевдо Дарка, Нуся, народилася 4 лютого 1924 року, м. Трускавець. Зв'язкова Головнокомандувача Української повстанської армії, генерала-хорунжого Романа Шухевича, активістка Організації українських націоналістів.  У березні 1975 року звільнена, дозволу на повернення на батьківщину не отримала. Створила громадську жіночу організацію – Всеукраїнську Лігу Українських Жінок та стала її головою, об'їздила всю Україну, створила осередки ВЛУЖ у 22 областях. Як голова ВЛУЖ була співзасновником Національної Ради жінок України, представляла цю організацію на міжнародних з'їздах і конференціях.  Нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня, «Орденом Лева» від міста Львова та ювілейною медаллю «25 років незалежності України». 
Теги: Юрій Шухевич

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