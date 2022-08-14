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Зв’язкову Шухевича влада хотіла похоронити на радянському військовому меморіалі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зв’язкову Шухевича влада хотіла похоронити на радянському військовому меморіалі
Поховання Дарії Гусяк відбудеться на Полі почесних поховань Меморіалу пам’яті героїв ОУН-УПА
фото з відкритих джерел

Із легендарною українкою попрощаються у понеділок, 15 серпня

У Львові виник скандал із похованням останньої зв’язкової командира Української повстанської армії Романа Шухевича Дарію Гусяк. Так, міська влада пропонувала, аби місцем останнього спочинку легендарної українки стало місце на Марсовому полі, тобто на колишньому радянському військовому меморіалі, за парканом Личаківського цвинтаря. Це викликало обурення в суспільстві.

За словами багаторічного політв’язня радянських таборів Юрія Шухевича, одного з найближчих людей Дарії Гусяк, вона має бути похована поряд зі своїми однодумцями та близькими друзями, зокрема Катериною Зарицькою, з якою вони разом проходили ув’язнення.

«До мене тільки зараз дійшло, що у Львові відбувається ганебний фарс. Міська влада не хоче дати дозвіл на поховання Дарії Гусяк – зв’язкової Романа Шухевича, жінки, яка відбула в таборах повні 25 років ув'язнення на полі почесних поховань, що біля входу на Личаківський цвинтар. Пропонують інше почесне поле – разом з іншими ветеранами визвольних змагань. Але. Гусяк – це легенда і сталь. Людина, перед якою ми всі в боргу. І я знаю, що син командарма УПА Юрій Шухевич за те, щоб пані Дарія навічно лягла в рідну землю поряд зі своєю посестрою Катрусею Зарицькою. І поряд з кенотафом її командира. У шоці від цього неподобства. Андрій Садовий, ви робите помилку», – написав Вахтанг Кіпіані.

Пізніше стало відомо, що поховання Дарії Гусяк відбудеться таки на Полі почесних поховань Меморіалу пам’яті героїв ОУН-УПА Личаківського кладовища. Про це поінформував міський голова Львова Андрій Садовий. Із легендарною українкою попрощаються у понеділок, 15 серпня.

Нагадаємо, 12 серпня у віці 98 років відійшла у засвіти остання зв'язкова Романа Шухевича Дарія Гусяк, справжня мучениця і подвижниця. 

 

 

Теги: Андрій Садовий Львів Дарія Гусяк Личаківське кладовище

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