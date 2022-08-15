Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скандал із похованням зв’язкової Шухевича: Садовий проігнорував прохання громадськості

Надія Клочко
glavcom.ua
Скандал із похованням зв’язкової Шухевича: Садовий проігнорував прохання громадськості
Дарія Гусяк відійшла у вічність 12 серпня
фото: Олег Синютка

Син Романа Шухевича Юрій просив поховати Дарію Гумяк одразу біля входу на Личаківський цвинтар, на полі почесних поховань №67

У Львові попрощались і провели в останній путь 98-річну Дарію Гусяк, яка була зв’язковою головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича, політув’язненою радянських тюрем і таборів. Львівська влада не дослухалася до прохань громадськості щодо місця поховання відомої борчині за незалежну Україну. Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олег Синютка.

«Життя, яке Дарія Гусяк прожила, як символ слави і ганьба дрібних чиновників на чолі з мером Садовим, які влаштували справжню вакханалію щодо місця поховання легендарної українки. Всупереч проханням тих людей, які разом з нею боролись за незалежну Україну, які нині очолюють громадські, проукраїнські рухи, останню зв’язкову Шухевича так і не поховали на полі почесних поховань Личаківського Цвинтаря N°67 поряд з Катериною Зарицькою, Михайлом Сорокою, поряд з кенотафом її командира, провідними членами ОУН Омеляном Ковалем, Григорієм Васьковичем, генерал-майором, Героєм України Сергієм Кульчицьким», – написав нардеп.

Синютка висловив своє здивування та нерозуміння дій львівської влади щодо вибору місця поховання героїні.

«Дарію Гусяк – українку, яка точно мала право на гідне вшанування після смерті, за ініціативою Юрія Шухевича, підхоронили до родинного гробівця Шухевичів на Личаківському цвинтарі, аби згодом перепоховати на полі почесних поховань Личаківського Цвинтаря N°67. Правда та справедливість повинні перемогти», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що панахида за Дарією Гусяк відбулась у Гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові. Звідти процесія попрямувала до Личаківського кладовища.

9 фото
На весь екран

Дарія Гусяк – остання зв’язкова Романа Шухевича. Народилася 4 лютого 1924 року в Трускавці Львівської області. Присягу членкині ОУН склала на Великдень у 1948 році і прийняв її головнокомандувач УПА Роман Шухевич. 2 березня 1950 року Дарію Гусяк радянська влада заарештувала. Вона зазнала катувань, але ні словом не промовилась про місце перебування Романа Шухевича. Поруч у камері, через перегородку, чекісти били її маму.

За свою націоналістичну діяльність Дарія Гусяк була позбавлена волі на 25 років. Вона відбула покарання у Верхньо-Уральську Челябінської області, а згодом у Володимирській тюрмі. У 1969 році її перевели в концтабір у Мордовії. Дарія Гусяк відбула весь термін покарання, звільнившись на 51-му році життя. Після звільнення їй було заборонено жити у Львівській області. Жінка не мала житла і їй запропонувала прихисток Катерина Зарицька, членкиня ОУН, також зв’язкова Романа Шухевича, політув’язнена радянських тюрем і таборів. Катерина Зарицька після звільнення жила в місті Волочиськ Хмельницької області.

У Львові Дарія Гусяк мешкала з 1995 року. Міська влада виділила їй однокімнатну квартиру. Вона створила громадську жіночу організацію «Всеукраїнську лігу українських жінок».

Нагадаємо, 12 серпня у віці 98 років відійшла у засвіти остання зв'язкова Романа Шухевича Дарія Гусяк, справжня мучениця і подвижниця.

У Львові виник скандал із похованням останньої зв’язкової командира Української повстанської армії Романа Шухевича Дарії Гусяк. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, останнім прихистком Дарії Гусак стане Поле почесних поховань Меморіалу пам’яті героїв ОУН-УПА Личаківського кладовища. На цьому полі разом з упівцями похована ще одна зв’язкова Романа Шухевича, Ольга Ільків, та голова Львівського крайового братства ветеранів Олесь Гуменюк.

Але проти цього місця виступив багаторічний політв’язень радянських таборів Юрій Шухевич, один із найближчих людей Дарії Гусяк. На його думку, зв'язкова має бути похована поряд зі своїми однодумцями та близькими друзями, зокрема Катериною Зарицькою, з якою вони разом проходили ув’язнення.

Щодо місця поховання Дарії Гусяк до мера Львова звернувся також третій президент України Віктор Ющенко. 

Теги: ОУН-УПА Львів

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дарка Гусяк прожила 98 років 
Відійшла у вічність зв'язкова Романа Шухевича 
12 серпня, 16:16
Поховання Дарії Гусяк відбудеться на Полі почесних поховань Меморіалу пам’яті героїв ОУН-УПА
У Львові виник скандал із похованням зв’язкової Романа Шухевича
Вчора, 18:59
Дарія Гусяк померла у віці 98 років
Скандал із похованням Дарії Гусяк. Ющенко звернувся до Садового
Вчора, 23:08

Суспільство

Скандал із похованням зв’язкової Шухевича: Садовий проігнорував прохання громадськості
Скандал із похованням зв’язкової Шухевича: Садовий проігнорував прохання громадськості
Такого ще не було: чим шокує відпочинок на Світязі
Такого ще не було: чим шокує відпочинок на Світязі
Поранений Олексій Скобля до останнього подиху прикривав побратимів
Поранений Олексій Скобля до останнього подиху прикривав побратимів
«Буряти закінчилися, настала черга моїх синів». Українець показав переписку із сестрою-путіністкою
«Буряти закінчилися, настала черга моїх синів». Українець показав переписку із сестрою-путіністкою
Спекотно, але з грозами: прогноз погоди в Україні на 15 серпня
Спекотно, але з грозами: прогноз погоди в Україні на 15 серпня
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Загинув один із найкращих пілотів Збройних сил
55K
Як довго США підтримуватимуть Україну? Курт Волкер визначив строк
41K
Григорій Плачков про ситуацію на Запорізькій АЕС: Ми відстаємо від росіян на кілька кроків
31K
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
30K
Зеленський жорстко звернувся до росіян
27K
Військові знищили дві бази окупантів – на півдні та сході

Новини

У ЗСУ затримують зарплати, на Дніпропетровщині «кишенькові» фірми отримують мільярди, – ЗМІ
Сьогодні, 15:57
Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
Сьогодні, 14:57
Рада продовжила воєнний стан
Сьогодні, 14:29
Як рашисти заманюють чиновників РФ на окуповані території: дані розвідки
Сьогодні, 14:09
Ворог обстріляв Миколаїв: є поранені, пошкоджено навчальний заклад (фото)
Сьогодні, 13:31
Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях
Сьогодні, 12:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту