Помер відомий український графік-карикатурист Анатолій Василенко

Василенко помер 8 червня

Сьогодні стало відомо про смерть українського рафіка, карикатуриста Анатолія Василенка. Про це повідомила журналістка Ольга Руденко у Facebook.

«Анатолій Петрович був легендою. Всі знали, що йому біля 80 років, що він малював для «Перцю» і ілюстрував «Тореадори з Васюківки», і що він не користується комп’ютером, інтернетом, чи смартфоном. Анатолій Петрович помер вчора. Спочивайте з миром, Анатолію Петровичу. Ми пам'ятатимемо вас», – написала Руденко.

Василенко був головним художником журналу для дітей «Перченя». Вже років із тридцять співпрацює з газетою «Сільські вісті», також працював у журналах «Барвінок», «Малятко», «Веселые картинки», «Вітчизна», «Дніпро», «Ранок». За сюжетами двох авторських книжок Анатолія Петровича було зроблено лялькові фільми «Петрик у Космосі» та «Тимко-звіролов».

У 2012 році у видавництві Форум вийшов проілюстрований ним тритомник афоризмів генерального директора страхової компанії «NGS» Анатолія Чубинського «Великі думки у малому форматі», де було використано понад 300 ілюстрацій майстра .

Проілюстрував близько трьохсот книг для дітей та дорослих. Має конкурсні нагороди.