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  4. Помер відомий український графік-карикатурист Анатолій Василенко
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    Суспільство

    Помер відомий український графік-карикатурист Анатолій Василенко

    Помер відомий український графік-карикатурист Анатолій Василенко
    фото з відкритих джерел

    Василенко помер 8 червня

    Сьогодні стало відомо про смерть українського рафіка, карикатуриста Анатолія Василенка. Про це повідомила журналістка Ольга Руденко у Facebook.

    «Анатолій Петрович був легендою. Всі знали, що йому біля 80 років, що він малював для «Перцю» і ілюстрував «Тореадори з Васюківки», і що він не користується комп’ютером, інтернетом, чи смартфоном. Анатолій Петрович помер вчора. Спочивайте з миром, Анатолію Петровичу. Ми пам'ятатимемо вас», – написала Руденко.

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    Помер відомий український графік-карикатурист Анатолій Василенко
    Помер відомий український графік-карикатурист Анатолій Василенко
    Помер відомий український графік-карикатурист Анатолій Василенко
    Помер відомий український графік-карикатурист Анатолій Василенко
    Помер відомий український графік-карикатурист Анатолій Василенко
    фото: Ольга Руденко/Facebook

    Василенко був головним художником журналу для дітей «Перченя». Вже років із тридцять співпрацює з газетою «Сільські вісті», також працював у журналах «Барвінок», «Малятко», «Веселые картинки», «Вітчизна», «Дніпро», «Ранок». За сюжетами двох авторських книжок Анатолія Петровича було зроблено лялькові фільми «Петрик у Космосі» та «Тимко-звіролов».

    У 2012 році у видавництві Форум вийшов проілюстрований ним тритомник афоризмів генерального директора страхової компанії «NGS» Анатолія Чубинського «Великі думки у малому форматі», де було використано понад 300 ілюстрацій майстра .

    Проілюстрував близько трьохсот книг для дітей та дорослих. Має конкурсні нагороди.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Помер відомий український графік-карикатурист Анатолій Василенко