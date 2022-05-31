Помер поет та актор Василь Довжик

9 червня Василю Довжику мало б виповнитися 79 років

Довжик зіграв у понад 30 кіно-телефільмах

Учора, 30 травня, на 79 році життя відійшов у вічність відомий український поет і прозаїк, перекладач, актор, ведучий літературних програм Національної радіокомпанії України Василь Довжик. Про смерть драматурга повідомив літератор Микола Гриценко.

«Василь Довжик... Сумно... Не стало іще одного воїна світла: відверто-життєрадісного, невтомного, юного душею, товариського, талановитого. Він покинув цей світ 30 травня далеко від свого рідного Києва та невимовно-красивої Сумщини, де Василь народився у селі Пристайловому Лебединського району. (Два місяці тому з дружиною та донечкою евакуювалися за кордон).

Заслужений діяч мистецтв України, лауреат багатьох літературних премій, поет, прозаїк, драматург, перекладач, актор, радіожурналіст, автор півтора десятка книг. Але найбільше, що було йому притаманне – неймовірна людяність, щедрість і любов. Він умів любити життя, умів цінувати друзів. Василя було багато! Багатогранного, веселого, всюдисущого! Він почувався межи свого народу, як рибина на бистрині! І ось за рік до 80-ліття Довжика не стало... Та хто йому дав би оті 80?! Молодий і одержимий, спочивай таким, дорогий наш друже!», – написав колега Довжика.

Васи́ль До́вжик (справжнє ім'я Должиков Василь Михайлович) народився 9 червня 1943 року в с. Пристайлове Лебединського району на Сумщині. Освіту здобув у Лебединському педагогічному училищі та Київському театральному інституті імені І. Карпенка-Карого.

Довжик зіграв у понад 30 кіно-телефільмах, грав на сцені театрів. Василь Довжик –автор лібрето до трьох опер, переклав для театру близько 20 п'єс; написав слова для низки пісень у співробітництві з композиторами: К. Стеценком, В. Зубицьким, О. Ледньовим, О. Марцинківським, В. Степурком, Оленою Лис, Людмилою Матвійчук та іншими.

Він був радіокоментатором Українського радіо (передачі «Антологія сатири і гумору», «Веселий всесвіт», «Сторінки української класики»).

Нагадаємо, 26 травня, на 66-му році життя помер відомий український співак і композитор, уродженець Львівщини Теодор Кукуруза.