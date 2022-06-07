Помер автор бестселера «Країна Моксель, або Московія»

Володимир Білінський у своїх працях доводив, що історія Росії фальсифікувалася

Володимиру Білінському було 86 років

Пішов з життя український публіцист, автор бестселерів «Країна Моксель, або Московія», «Москва Ординська» та «Україна-Русь» Володимир Білінський. Про це повідомив голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський.

За словами Сидоржевського, Білінський помер сьогодні, 7 червня, вранці. Він наголосив, що кожна з книг публіциста стала «визначною подією нашого культурного життя».

«Подвижник, котрий дав українцям і світові такі знання про нашу історію, яких не спроможні були запропонувати цілі академічні інститути.

Дослідник, котрий на основі скрупульозних архівних досліджень спростував московську, повторювану тутешніми продажними толочками, брехливу і криваво небезпечну тезу про якусь «спільну колиску», «народів-братів» чи «єдіний народ».

Історик, котрий вказав московитам на їхнє справжнє місце в часі і просторі – на смітнику історії, в обозі ординських ханів.

Українець, котрий любив рідну землю дієвою синівською любов’ю, і, «щоби вона не спала», зробив як письменник все для її визволення від темної облуди безпам’ятства і летаргії. Царство небесне, шановний Володимире Броніславовичу», – написав Сидоржевський.

Голова Національної спілки письменників наголосив, що праця Володимира Білінського «залишиться у скарбниці української нації і української держави».

Від імені Національної спілки письменників України Сидоржевський висловлюю співчуття рідним і близьким Білінського.

Як відомо, Володимир Білінський у своїх працях доводив, що історія Росії (Московії) фальсифікувалася з метою вивищення великороського народу й применшення ролі інших націй, зокрема й української. Білінський проаналізував джерела та зіставив історичні факти, щоби довести, що росіяни протягом віків були підданцями золотоординців, жили за їхніми законами й зазнали змішування крові та звичаїв.

Нагадаємо, 5 травня у США помер український письменник та сценарист Сергій Дяченко. Дяченко та його дружина народилися та жили в Києві, з 2009 до 2013 року – у Москві, потім переїхали до Лос-Анджелеса. У 2005 році на європейському конвенті фантастів Eurocon їх назвали «найкращими письменниками-фантастами Європи». Писали переважно у жанрі наукової фантастики, фентезі та казок.

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