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    Помер один із найсильніших євреїв усіх часів

    Ісаак Бергер першим у світі&nbsp;підняв штангу, вага якої вдвічі перевищувала його власну - Помер один із найсильніших євреїв усіх часів
    Ісаак Бергер першим у світі підняв штангу, вага якої вдвічі перевищувала його власну
    фото з відкритих джерел

    Якщо відкинути Мойсея та Маккавеїв, неважко назвати Ісаака Бергера одним із найсильніших євреїв.

    Ісаак Бергер, відомий як «Айк», помер у суботу у віці 85 років, повідомила його родина Єврейському телеграфному агентству.

    Чоловік виграв три олімпійські медалі, два чемпіонати світу та вісім національних чемпіонатів США з важкої атлетики під час домінантної частини в 1950-х і 60-х роках.

    Ісаак першим в історії підняв штангу, вага якої вдвічі перевищувала його власну.

    Бергер народився в 1936 році в Британській підмандатній Палестині. Спортсмен був вихований хасидською родиною в районі Бейт-Ісраель в Єрусалимі. Його батько був рабином.

    Бергер і його сім'я переїхали до Сполучених Штатів у 1949 році, а через шість років він став громадянином США. Потім пішла його спортивна кар'єра.

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    Теги: росія окупанти США війна смерть Україна окупація #stoprussia
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    Помер один із найсильніших євреїв усіх часів