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    Суспільство

    Помісна церква підтримала «конструктивне обговорення» календарної реформи

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    <p>Українська православна церква провела Священний Синод</p> - Помісна церква підтримала «конструктивне обговорення» календарної реформи

    Українська православна церква провела Священний Синод

    Фото: pomisna.info

    Синодальну календарну комісію УПЦ очолив ректор Київської православної богословської академії

    Українська православна церква створила Синодальну календарну комісію для оцінки доцільності переходу на григоріанський календар.

    Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 4 лютого, на засіданні Священного Синоду УПУ.

    «Було підтримано необхідність зваженого, конструктивного обговорення у Помісній церкві календарної реформи, з урахуванням думки суспільства, серед якого зараз є приблизно втричі менше її прихильників, ніж опонентів», — йдеться в заяві.

    Синодальну календарну комісію очолив ректор Київської православної богословської академії протоієрей Олександр Трофимлюк.

    Йому доручили до наступного засідання Синоду подати пропозиції щодо персонального складу комісії.

    Як відомо, в Україні Різдво православні та греко-католики традиційно відзначають за юліанським календарем — 7 січня. Римо-католицька церква і більша частина православних церков відзначають Різдво за григоріанським календарем — 25 грудня.

    До слова, 4 лютого Помісна церква вигнала Філарета з Синоду.

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