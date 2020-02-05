Помісна церква підтримала «конструктивне обговорення» календарної реформи
Українська православна церква провела Священний Синод
Синодальну календарну комісію УПЦ очолив ректор Київської православної богословської академії
Українська православна церква створила Синодальну календарну комісію для оцінки доцільності переходу на григоріанський календар.
Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 4 лютого, на засіданні Священного Синоду УПУ.
«Було підтримано необхідність зваженого, конструктивного обговорення у Помісній церкві календарної реформи, з урахуванням думки суспільства, серед якого зараз є приблизно втричі менше її прихильників, ніж опонентів», — йдеться в заяві.
Синодальну календарну комісію очолив ректор Київської православної богословської академії протоієрей Олександр Трофимлюк.
Йому доручили до наступного засідання Синоду подати пропозиції щодо персонального складу комісії.
Як відомо, в Україні Різдво православні та греко-католики традиційно відзначають за юліанським календарем — 7 січня. Римо-католицька церква і більша частина православних церков відзначають Різдво за григоріанським календарем — 25 грудня.
До слова, 4 лютого Помісна церква вигнала Філарета з Синоду.