Помісна церква підтримала «конструктивне обговорення» календарної реформи



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Українська православна церква провела Священний Синод Фото: pomisna.info

Синодальну календарну комісію УПЦ очолив ректор Київської православної богословської академії

Українська православна церква створила Синодальну календарну комісію для оцінки доцільності переходу на григоріанський календар.

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 4 лютого, на засіданні Священного Синоду УПУ.

«Було підтримано необхідність зваженого, конструктивного обговорення у Помісній церкві календарної реформи, з урахуванням думки суспільства, серед якого зараз є приблизно втричі менше її прихильників, ніж опонентів», — йдеться в заяві.

Синодальну календарну комісію очолив ректор Київської православної богословської академії протоієрей Олександр Трофимлюк.

Йому доручили до наступного засідання Синоду подати пропозиції щодо персонального складу комісії.

Як відомо, в Україні Різдво православні та греко-католики традиційно відзначають за юліанським календарем — 7 січня. Римо-католицька церква і більша частина православних церков відзначають Різдво за григоріанським календарем — 25 грудня.

До слова, 4 лютого Помісна церква вигнала Філарета з Синоду.