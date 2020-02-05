Помісна церква вигнала Філарета з Синоду



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Всупереч зазначеним рішенням та крокам Почесний Патріарх Філарет продовжує у заявах та діях протиставляти себе соборним рішенням Церкви, зазначають в УПЦ

На засідання Священного синоду Української православної церкви 4 лютого розглядали «дії Почесного Патріарха Філарета, які порушують канонічний та статутний порядок у Церкві». Як повідомили у пресслужбі Помісної церкви, було вирішено зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду.

«Враховуючи, що Почесний Патріарх Філарет втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією, не подав лист на ім’я Предстоятеля, Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, зі зверненням до Священного Синоду щодо соборного розгляду свого майбутнього становища у Православній Церкві України, як це було визначено у п. 4 Журналу №30 засідання Священного Синоду від 24 червня 2019 року – встановити, що Почесний Патріарх Філарет з 24 червня 2019 року є архієреєм Православної Церкви України на спокої», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними ПЦУ, «враховуючи все, вищезазначене, а також відсутність на шести засіданнях Священного Синоду поспіль, необґрунтовану відмову брати участь у засіданні Священного Синоду попри письмове запрошення – зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду...»

Також на засіданні Синод констатував, що Почесному Патріарху Філарету, як архієрею на спокої, канонічно заборонено звершувати будь-які хіротонії. Клірики, іменовані ним у позастатутний спосіб єпископами, не є такими, зроблене для них і зроблене ними – усе нікчемне (див. 4 правило Другого Вселенського собору).

У ПЦУ додали, що на засіданні також було вирішено нагадати Почесному Патріарху Філарету і його оточенню про заклик Архієрейського Собору до примирення та припинення самоізоляції.

Нагадаємо, що Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав главу ліквідованої УПЦ КП, почесного патріарха Філарета до примирення і до подальшої участі у розбудові визнаної УПЦ, водночас вказавши, що Філарет перебуває в «самоізоляції».