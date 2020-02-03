Парафіянами Помісної церкви називають себе 38,6% українців, парафіянами Московської церкви - 20,7%



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На запитання, до якого віросповідання ви себе відносите, 9,8% респондентів відповіли, що є греко-католиками, 1,4% - римо-католиками, 0,9% - протестантами, 0,1% - іудеями

38,6% жителів України вважають себе парафіянами Православної церкви України (ПЦУ/УПЦ), очолюваної митрополитом Епіфанієм, а 20,7% - парафіянами Української православної церкви (Московського патріархату), очолюваної митрополитом Онуфрієм.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року.

На запитання, до якого віросповідання ви себе відносите, 9,8% респондентів відповіли, що є греко-католиками, 1,4% - римо-католиками, 0,9% - протестантами, 0,1% - іудеями.

Іслам не обрав ніхто з опитаних. Інше віросповідання назвали 1,5% респондентів, а 4,5% заявили, що відносять себе до християн без визначення конфесії.

У рамках дослідження було опитано 2003 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Криму та Донбасу, за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.