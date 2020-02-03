Філарет опинився в самоізоляції, - Епіфаній



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3 лютого митрополит Епіфаній зібрав брифінг у стінах Софії Київської Фото: Михайло Глуховський, Главком

Митрополит Епіфаній розповів про статус Філарета

Предстоятель Української православної церкви Епіфаній сьогодні, 3 лютого, на зустрічі з журналістами розповів про взаємовідносини з владикою Філаретом.

Як повідомив кореспондент «Главкома», митрополит Епіфаній заявив, що погляди, висловлені Філаретом після отримання томосу йдуть всупереч з думкою всіх архієреїв Православної церкви України.

«Зараз почесний патріарх Філарет перебуває в самоізоляції. Він є ієрархом Православної церкви України. Ми створили йому всі необхідні умови для подальшого існування, як ієрарха. Він має можливість звершувати богослужіння. Він має можливість приймати людей. Він має свою резиденцію», - заявив він.

Епіфаній додав, що духовенство просило та закликало Філарета до примирення та подальшої участі в розбудові церкви.

До слова, у свою чергу почесний патріарх Філарет привітав предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія з днем народження і з першою річницею його інтронізації.

Як повідомлялося, сьогодні Українська православна церква відзначає річницю інтронізації митрополита Епіфанія. У Софійському соборі відбувається молебень, який очолив Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Епіфанію 3 лютого виповнюється 41 рік. Філарету ж недавно виповнився 91 рік. Зазначимо, що Епіфаній привітав Філарета з 91-річчям через свого представника.

Як повідомлялось, на початку липня 2019 року УПЦ КП попросила суд скасувати наказ Мінкультури в частині втрати чинності реєстрації статуту Української православної церкви Київського Патріархату.

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