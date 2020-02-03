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    Філарет опинився в самоізоляції, - Епіфаній

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    <span>3 лютого митрополит Епіфаній зібрав брифінг у стінах Софії Київської</span> - Філарет опинився в самоізоляції, - Епіфаній
    3 лютого митрополит Епіфаній зібрав брифінг у стінах Софії Київської
    Фото: Михайло Глуховський, Главком

    Митрополит Епіфаній розповів про статус Філарета

    Предстоятель Української православної церкви Епіфаній сьогодні, 3 лютого, на зустрічі з журналістами розповів про взаємовідносини з владикою Філаретом.

    Як повідомив кореспондент «Главкома», митрополит Епіфаній заявив, що погляди, висловлені Філаретом після отримання томосу йдуть всупереч з думкою всіх архієреїв Православної церкви України.

    «Зараз почесний патріарх Філарет перебуває в самоізоляції. Він є ієрархом Православної церкви України. Ми створили йому всі необхідні умови для подальшого існування, як ієрарха. Він має можливість звершувати богослужіння. Він має можливість приймати людей. Він має свою резиденцію», - заявив він.

    Епіфаній додав, що духовенство просило та закликало Філарета до примирення та подальшої участі в розбудові церкви.

    До слова, у свою чергу почесний патріарх Філарет привітав предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія з днем народження і з першою річницею його інтронізації.

    Як повідомлялося, сьогодні Українська православна церква відзначає річницю інтронізації митрополита ЕпіфаніяУ Софійському соборі відбувається молебень, який очолив Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

    Епіфанію 3 лютого виповнюється 41 рік. Філарету ж недавно виповнився 91 рік. Зазначимо, що Епіфаній привітав Філарета з 91-річчям через свого представника

    Як повідомлялось, на початку липня 2019 року УПЦ КП попросила суд скасувати наказ Мінкультури в частині втрати чинності реєстрації статуту Української православної церкви Київського Патріархату.

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    Філарет церква Українська православна церква православна церква Епіфаній
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