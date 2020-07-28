Зеленський закликав молитися за мир на Донбасі



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Президент звернувся до глав усіх церков і релігійних конфесій

Президент Володимир Зеленський закликав глав усіх церков і релігійних організацій помолитися за мир в Україні, за припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні Зеленського з нагоди Дня Хрещення України-Русі.

«В цей день у храмах нашої країни здійснюються урочисті молитовні заходи. Я хочу звернутися до всіх глав церков і релігійних організацій, незалежно від конфесії. Звернутися з проханням не як президент, а як людина. З проханням помолитися за мир на українській землі. За таку бажану тишу та повне припинення вогню на Донбасі. За те, щоб наші люди перестали гинути та отримувати важкі поранення. За те, щоб жахіття війни для України нарешті скінчилися. За те, щоб настав довгоочікуваний мир», - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що сьогодні дуже потрібна «спільна молитва за Україну, за Божу допомогу в усіх тяжких випробуваннях, заради мирного майбутнього Батьківщини».

Він переконаний, що «всі ми шукаємо шлях до єдності й чомусь забуваємо, що насправді 1032 роки тому князь Володимир показав нам цей шлях – він об’єднав людей навколо цінностей добра, милосердя та любові до ближнього».

«Ми завжди звертаємося до Бога, коли нам важко чи страшно. Іноді забуваємо дякувати, коли у нас все добре. Завжди просимо захищати наших батьків і дітей, оберігати коханих та близьких. І все це не обов’язково робити показово. Я впевнений: для того щоб Бог почув нас, потрібна не гучність, а щирість», - йдеться в повідомленні.