Архієпископ Кримський Климент став митрополитом



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Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент

Климент послідовно бореться за релігійну свободу українців у Криму

Православна церква України возвела Архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента у сан митрополита. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

Він високо оцінив людські якості митрополита Климента і для прикладу навів одну історію.

«Коли наприкінці січня 2008 року кримські татари почали мирну акцію «Від кожного мусульманина - по одному будівельному каменю» на місці майбутнього будівництва Соборної мечеті в Сімферополі, то незабаром Архієпископ Климент в супроводі священиків УПЦ Київського патріархату та і українських активістів здійснив демонстративне принесення і покладання каменів на місце будівництва Соборної мечеті. За прикладом Климента тоді пішли й частина жителів Криму інших віросповідань, а ми внесли корективи в наше гасло, яке набуло такого вигляду: «Від кожного - по одному будівельному каменю», - розповів Чубаров.

З його словами, «цей акт публічної підтримки кримських татар в їх праві будувати мечеті на своїй рідній землі змусив тоді задуматися багатьох, хто був проти виділення земельної ділянки по вул. Ялтинської під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі».

До слова, 10 грудня 2019 року біля будівлі Кабміну в Києві архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив безстрокове голодування через релігійні переслідування в Криму. Архієпископ вимагає від Кабміну забезпечити права релігійної свободи українців в Криму. За тиждень він припинив голодування на прохання митрополита Епіфанія. https://glavcom.ua/news/arhijepiskop-krimskoji-jeparhiji-pomisnoji-cerkvi-kliment-prizupiniv-goloduvannya-647408.html